Kurs EUR/PLN idzie stopniowo zygzakiem w górę

Złoty będzie osłabiał się wobec euro i może podążyć w kierunku 4,57 w najbliższym czasie – uważają ekonomiści. Na rynku krajowego długu skarbowego może dojść do spadków, przede wszystkim na długim końcu, w kierunku 1,40 proc.

"Od 20 kwietnia EUR/PLN idzie stopniowo zygzakiem w górę. Spodziewam się, że ten trend pełzającego osłabiania się złotego będzie kontynuowany i w najbliższym czasie zobaczymy kwotowanie pary na poziomie 4,57" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

Jego zdaniem, jednym z czynników, ograniczających zaufanie do złotego, jest wzrost ekspansji fiskalnej.

"W dłuższym terminie, w perspektywie kilku tygodni, uważam, że EUR/PLN w tym kwartale zanotuje 4,58, a tymczasowo może nawet podążyć w kierunku 4,60" - dodał.

W przypadku EUR/USD, w ocenie stratega PKO BP, można oczekiwać, że dolar będzie umacniał się wobec euro.

"W najbliższych dniach oczekuję, że kurs przetestuje poziom 1,0770, a docelowo w trochę dłuższej perspektywie może podążyć w kierunku 1,07" - przewiduje ekspert banku.

W jego ocenie, na niekorzyść euro względem dolara działa kilka czynników.

"Pojawiły się bardzo słabe odczyty makro w strefie euro. Przykładem jest odczyt produkcji przemysłowej w Niemczech za marzec, który jeszcze nie w pełni konsumował pełny miesiąc +zamrożenia+ gospodarki. Kwietniowy będzie prawdopodobnie dużo gorszy" - ocenił ekonomista.

"Do tego na rynkach utrzymuje się niepewność, co do sytuacji w strefie euro, podyktowana orzeczeniem niemieckiego sądu konstytucyjnego, który zażądał od EBC wyjaśnień na temat zasadności polityki skupowej w ramach QE" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do minimalnych (poniżej 1 pb) wzrostów na całej długości krzywej.

"Uważam, że przestrzeń do spadków na krótkim końcu krzywej papierów skarbowych jest już bardzo ograniczona. Większą przestrzeń do zniżki dochodowości widzę na długim końcu, gdzie spodziewam się, że dojdzie do spadków w kierunku 1,40 proc." - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

"Na rynek wtórny z pewnością wpływ mają emisje długu skarbowego oraz dokonywane przez PFR" - dodał.

PFR sprzedał w piątek, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł, 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 18,5 mld zł, oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,625 proc.

"Rynek będzie się też przyglądał odczytom makro. Niedługo poznamy dane o PKB za I kwartał. Mogą być one rozczarowaniem dla części inwestorów, spodziewam się wzrostu o 0,5 proc. rdr, choć konsensus jest bardziej optymistyczny" - wskazał ekspert PKO BP.

"Publikacja słabych danych makro będzie sprzyjać spekulacjom inwestorów co do obniżek stóp procentowych przez RPP, które utrzymają się do posiedzenia, wyznaczonego na 28 maja" - dodał strateg.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,662 proc. (+3,1 pb), a niemieckich -0,536 proc. (+1,5 pb).