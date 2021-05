Kurs PKO BP zanurkował po rezygnacji prezesa

Niespodziewana rezygnacja prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły była szokiem dla rynku – największy polski bank zakończył wtorkową sesję stratą ponad 7,2 proc. i pociągnął w dół zarówno główne giełdowe indeksy jak i branżowy indeks WIG-Banki, który stracił 3,6 proc.

Frankowy ciężar

To zostało przez inwestorów przyjęte ze zrozumieniem – ani ogłoszenie decyzji o utworzeniu funduszu, ani publikacja wyników zawierających potężną stratę nie zaowocowała spadkami kursów.

Wręcz przeciwnie – podkreślano, że PKO BP jako jedyny bank postanowił na poważnie zmierzyć się z frankowym problemem według pomysłu szefa Komisji Nadzoru Finansowego (który w ubiegłym roku zaproponował, że rozwiązanie problemu frankowego poprzez ugody będzie znacznie mniej kosztowne niż poprzez procesy sądowe).



Tym bardziej, że dla PKO BP rozwiązanie tego problemu to kwestia kluczowa - na koniec 2020 r. bank miał w swoim portfelu 20,6 mld zł kredytów opartych na franku szwajcarskim – to przede wszystkim wynik przejęcia w 2013 roku przez PKO BP Nordea Banku, który dużo takich kredytów udzielił.



Gdyby nie wspomniany fundusz, wyniki PKO BP odbiegałyby raczej od średniej rynkowej na plus. Rok 2020 był bardzo ciężki dla polskiego sektora bankowego – pandemiczne zamieszanie, wzrost ryzyka kredytowego przy jednoczesnej dwukrotnej obniżce stóp ścięło wyniki wielu banków.

Polityka w tle

Skąd zatem rezygnacja? Jak to zwykle w takich przypadkach, gdzieś w tle czai się polityka.



Zbigniew Jagiełło tymczasem to bardzo bliski znajomy premiera - znają się jeszcze ze studiów i z działalności opozycyjnej w założonej w stanie wojennym przez nieżyjącego już ojca szefa rządu – Kornela Morawieckiego – podziemnej organizacji opozycyjnej Solidarność Walcząca. Obaj też razem stawiali – nieśmiałe wówczas jeszcze – kroki w biznesie. Na samym początku lat 90. powstała spółka Reverentia, gdzie Zbigniew Jagiełło był prezesem, a Mateusz Morawiecki wiceprezesem.



To właśnie ta znajomość umożliwiła Zbigniewowi Jagielle tak długie zasiadanie w fotelu prezesa PKO BP – objął tę funkcję w październiku 2009 roku, czyli jeszcze za rządów koalicji PO-PSL i był jedynym prezesem spółki Skarbu Państwa, któremu udało się przetrwać (nie bez pomocy premiera) przeprowadzoną przez Zjednoczoną Prawicę wymianę kadr w państwowych spółkach. Rezygnacja może oznaczać zatem, że parasol ze strony premiera przestał być skuteczny.