Kurs złotego bez większych zmian

W poniedziałek (11 kwietnia) rano złoty umocnił się wobec euro o 0,08 proc., natomiast kurs w stosunku do dolara pozostaje bez zmian.

W poniedziałek około godziny 8 kurs euro do złotego wynosił 4,630, co oznacza umocnienie polskiej waluty o 0,08 proc. do piątkowego zamknięcia.

Z kolei amerykańska waluta kosztowała 4,252 zł, co oznacza brak zmian w stosunku do zamknięcia w piątek. Złoty nieznacznie - o 0,07 proc. - osłabił się wobec franka szwajcarskiego, za franka trzeba w poniedziałek rano zapłacić 4,544 zł.

