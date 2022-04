Kurs złotego bez zmian; euro nadal oscyluje wokół 4,71 zł

W środę rano złoty utrzymuje wartości z wtorku, gdy nastąpiły spadki. Po godz. 8 rano euro oscylowało wokół 4,71 zł, podobnie jak poprzedniego dnia po południu.

W środę rano kurs euro wynosił ponad 4,71 zł, podobnie jak we wtorek po południu. W ciągu dnia złoty stracił we wtorek do wspólnej waluty 1,4 proc.

W porównaniu z końcem poprzedniego dnia, w zasadzie nie zmieniła się także cena złotego wobec dolara: w środę po godz. 8 amerykańska waluta kosztowała niewiele ponad 4,4 zł. We wtorek po południu dolar oscylował wokół tej kwoty, po tym jak w ciągu dnia złoty stracił do dolara ponad 2 proc.

Także cena waluty szwajcarskiej nie zmieniła się wobec wtorku wieczorem: w środę rano za franka trzeba było zapłacić prawie 4,6 zł. We wtorek ok. godz. 16.45 było to nieco ponad 4,6 zł. W ciągu dnia złoty osłabił się wobec franka o blisko 2,1 proc.

