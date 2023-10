Najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych otrzymał PiS, jednak opozycja ma szansę przejąć władzę - wynika z badania exit poll firmy Ipsos. Ta informacja wywołała w niedzielny wieczór gwałtowne umocnienie złotego.

W niedzielę wieczorem na otwarcie sesji azjatyckiej notowania dolara spadły z poziomu ponad 4,30 zł do 4,25 zł, euro – z 4,54 do 4,46 zł, a franka szwajcarskiego – z 4,78 do 4,70 zł.

Umocnienie polskiej waluty można wiązać z wynikiem wyborów, które – jak podkreślali analitycy – są kluczowym wydarzeniem dla kursu złotego.

Wiarygodność wraca! – skomentował na Twitterze były minister finansów w rządzie Donalda Tuska Jan Vincent-Rostowski.

Analitycy oceniają, że zwycięstwo opozycji może sprzyjać kursowi złotego

Jak podkreślał w swoim piątkowym komentarzu analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki, samodzielne zwycięstwo PiS mogłoby uspokoić rynki, jednak złoty najbardziej pozytywnie może zareagować na zwycięstwo opozycji.

W ocenie Sawickiego w oczach inwestorów tradycyjnie najgorszym rezultatem byłby pat prowadzący do kolejnych wyborów lub też konieczność szukania przez PiS obarczonej dużym ryzykiem niestabilności koalicji z Konfederacją.

Z kolei zwycięstwo opozycji zwiększa szanse na stopniowy dryf w kierunku nieco bardziej restrykcyjnej polityki fiskalnej, a "powołanie proeuropejskiego rządu, który za priorytet przyjąłby szybkie odblokowanie finansowania dla Krajowego Planu Odbudowy, zmniejszyłoby premię za ryzyko polityczne". W tym kontekście "szerszy strumień funduszy unijnych nie tylko wsparłby wychodzenie gospodarki z dołka, ale również oddziaływałby w kierunku utrzymania korzystnej sytuacji w bilansie płatniczym".