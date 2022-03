Kurs złotego stabilny; euro kosztuje ok. 4,79 zł, a dolar 4,38 zł

Kurs złotego pozostaje stabilny, w poniedziałek rano za euro płacono ok. 4,79 zł, a za dolara 4,38 zł.

W poniedziałek ok. 7.30 euro było wyceniane na ok. 4,79 zł, w stosunku do piątkowych notowań europejska waluta umocniła się o 0,15 proc.

Dolar kosztuje 4,38 zł, praktycznie bez zmian w stosunku do piątku; natomiast frank szwajcarski 4,68 zł, również bez zmian.

Kurs euro do dolara w poniedziałek rano wynosił 1,09 i utrzymuje się na podobnym poziomie, jak w piątek.

W poniedziałek o godzinie 10.30 (9.30 w Polsce) ma się odbyć kolejna tura ukraińsko-rosyjskich rozmów. Strona ukraińska przekazała, że zamierza negocjować, ale nie oznacza to poddania się bądź zaakceptowania jakiegokolwiek ultimatum - podała agencja Reutera za doradcą prezydenta Ukrainy Mychajło Podolakiem, który stwierdził w niedzielę w mediach społecznościowych, że "Rosja zaczyna rozmawiać konstruktywnie".

