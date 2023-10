Kurs złotego stabilny wobec euro. Zdrożał dolar i frank

Kurs złotego we wtorek (10 października) rano był stabilny wobec euro. Zdrożał za to dolar i frank szwajcarski.

Kurs złotego we wtorek rano był stabilny wobec euro, które ok. godz. 7.10 kosztowało niespełna 4,57 zł. Zdrożał za to o ponad 0,2 proc. dolar i ok. godz. 7.10 kosztował 4,32 zł. Frank szwajcarski zdrożał o 0,1 proc. i kosztował niespełna 4,77 zł.

