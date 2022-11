Kurs złotego stabilny wobec głównych walut

Kurs złotego był stabilny wobec głównych walut. Euro kosztowało ok. 4,7 zł, dolar 4,53 zł, a frank szwajcarski - 4,77 zł.

W piątek (19 listopada) po południu kurs złotego był stabilny wobec głównych walut. Euro kosztowało ok. 4,7 zł, dolar 4,53 zł, a frank szwajcarski - 4,77 zł.

Euro umacniało się do złotego o ok. 0,1 proc., a jedno euro kosztowało ok. 4,7 zł. Polska waluta traciła też ok. 0,1 proc. do franka szwajcarskiego, który był wyceniany na 4,77 zł.

Złoty umacniał się z kolei do dolara (również o ok. 0,1 proc.). Dolar kosztował 4,53 zł.

W piątek rano euro kosztowało ok. 4,7 zł, dolar - 4,54 zł, a frank - 4,77 zł.

