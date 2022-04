Kurs złotego w piątek stabilny, euro po 4,63 zł

W piątek złoty pozostawał stabilny. Euro ok. godz. 17 kosztowało 4,63 zł, a więc prawie tyle, co na początku dnia.

W piątek złoty pozostawał stabilny. Ok. godz. 17 euro kosztowało 4,63 zł, co oznacza zmianę kursu w ciągu dnia o 0,01 proc.

Również kurs dolara nie zmienił się zbyt mocno. Amerykańska waluta w ciągu dnia umocniła się do złotego o 0,18 proc. i ok. godz. 17 kosztowała niespełna 4,29 zł. Także kurs franka nie zmienił się w większym stopniu - po umocnieniu się do złotego o 0,15 proc. frank szwajcarski był wyceniany na prawie 4,55 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl