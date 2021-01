Kurs złotego: w słabości siła?

Końcówka ubiegłego roku upłynęła pod znakiem osłabiających złotego interwencji Narodowego Banku Polskiego na rynku walutowym i – mających podobny skutek – zapowiedzi o dalszej obniżce stóp procentowych. Czeka nas rok słabej waluty? Niekoniecznie.

Osłabienie tylko na chwilę

Powtórka z rozrywki

– Jednak gdyby wystąpiły czynniki negatywnie wpływające na polską koniunkturę, rodzące ryzyko spadku inflacji poniżej celu, to nie można wykluczyć, że silniejsza reakcja po stronie polityki pieniężnej okazałaby się konieczna. Przykładowo w sytuacji wystąpienia trzeciej fali pandemii w miesiącach zimowych, w pierwszym kwartale 2021 r. byłoby możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych – zaznacza jednak.Rada Polityki Pieniężnej jest w tej sprawie podzielona. Grażyna Ancyparowicz twierdzi, że w przypadku uporczywej tendencji do aprecjacji złotego należałoby poważnie rozważyć obniżkę stóp procentowych. Z drugiej strony Eugeniusz Gatnar uważa, że nie ma przestrzeni do obniżki stóp, m.in. ze względu na najwyższy w UE poziom inflacji, solidny wzrost produkcji przemysłowej oraz bardzo dobrą sytuację eksportu, który nie wymaga wsparcia.Czy ubiegłoroczne interwencje na rynku walutowym były skuteczne? Na krótką metę z pewnością, jeśli przyjąć – a tak wynika z wypowiedzi zarówno prezesa NBP, jak i niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej – że intencją było utrzymanie kursu złotego powyżej 4,50 zł w stosunku do euro, bowiem to się na razie udaje. 17 grudnia, przed pierwszą interwencją, euro kosztowało 4,43 zł, w czwartek kurs tej waluty kształtował się w okolicy 5,52 zł (chociaż przy okazji sylwestrowej interwencji przebił tego dnia rano poziom 4,61 zł).Podobne wzrosty zanotowały inne waluty. Dolar zdrożał z niespełna 4,62 zł 17 grudnia do ok. 4,70 zł obecnie (z „sylwestrowym wyskokiem” powyżej 4,75 zł po drodze). Warto jednak pamiętać, że w najbliższych dniach dolar może się osłabiać w stosunku do innych walut – wyklarowanie się sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych może przynieść stabilizację na rynkach i większy apetyt na ryzyko wśród inwestorów. Frank szwajcarski zdrożał z 4,08 zł do 4,18 zł obecnie (4,26 zł w Sylwestra).Dlaczego NBP uważa, że złotego trzeba osłabiać? Analitycy banku centralnego twierdzą (i nie są w tym zdaniu odosobnieni), że w najbliższych miesiącach czynniki rynkowe będą sprzyjały raczej umocnieniu polskiej waluty, co kolei może pogorszyć konkurencyjność polskiego eksportu.– W najbliższych miesiącach oczekujemy bowiem presji na aprecjację kursu złotego spowodowanej oczekiwaną dalszą poprawą nastrojów na globalnym rynku finansowym, związaną z wygasaniem pandemii i poprawą perspektyw wzrostu gospodarczego w średnim terminie. Czynnikiem presji aprecjacyjnej będzie również dobra sytuacja płatnicza Polski, znajdująca odzwierciedlenie w znaczącej nadwyżce na rachunku obrotów bieżących, związanej z wysoką konkurencyjnością polskiego eksportu oraz wysokim udziałem eksportu realizowanego w ramach globalnych łańcuchów tworzenia wartości w całkowitym polskim eksporcie – twierdzą analitycy Credit Agricole.Uważają oni również, że grudniowe interwencje NBP nie były ostatnimi. – Uważamy, że możliwe są kolejne interwencje walutowe mające na celu utrzymać kurs euro powyżej poziomu 4,50 zł w pierwszym kwartale 2021 r. – twierdzą, wskazując jednak, że „interwencje NBP zmniejszające presję aprecjacyjną będą tożsame z „pójściem pod prąd”, a więc grą przeciwko rynkowym trendom przesuwającym kurs złotego w kierunku mocniejszych i zgodnych z fundamentami polskiej gospodarki poziomów”.– Taka polityka interwencji walutowych zachęca do spekulacji na umocnienie kursu walutowego i na dłuższą metę jest zwykle nieskuteczna. W konsekwencji efektywność podjętych przez NBP interwencji walutowych będzie najprawdopodobniej ograniczona – dodają ekonomiści Credit Agricole, wyciągając z tego wniosek, że najprawdopodobniej interwencjom towarzyszyć może obniżka stóp, co by zwiększyło ich skuteczność.Nieco bardziej sceptyczni są ekonomiści PKO BP. – Wydaje nam się, że ostatnie działania (faktyczne i werbalne) NBP powinny być oceniane jako dążenie w kierunku osłabienia kursu złotego przed końcem roku. Dostrzegamy szereg negatywnych konsekwencji ewentualnej obniżki, a jej przełożenie na kurs złotego i sferę realną oceniamy jako nieznaczne. Jednocześnie przewidywane przez nas dobre wyniki gospodarki (w tym eksportu) za grudzień i w 2021 r. oznaczają brak potrzeby obniżki stóp i osłabienia złotego, szczególnie wobec perspektywy utrzymywania się podwyższonej inflacji – podkreślają.