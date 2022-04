Kurs złotego we wtorek rano stabilny

We wtorek rano kurs złotego pozostaje stabilny; euro utrzymuje się na poziomie 4,65 zł, a dolar kosztuje 4,33 zł, frank szwajcarski zaś 4,52 zł.

W poniedziałek złoty osłabił się do dolara w ślad za umocnieniem amerykańskiej waluty. Ok. 18.00 za dolara płacono 4,35 zł. Pod koniec dnia kurs wrócił do 4,33 i na tym poziomie utrzymuje się we wtorek ok. 9 rano.

Bez większych zmian pozostają we wtorek rano są także notowania złotego do euro. Europejska waluta kosztuje 4,65 zł. Frank szwajcarski jest wyceniany na 4,52 zł.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Plan ma objąć wakacje kredytowe, pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u i wzmocnienie odporności całego sektora bankowego. W reakcji na ogłoszony plan traciły kursy banków notowanych na warszawskiej giełdzie.

We wtorek GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w marcu. Według wstępnych szacunków MRiPS w marcu odnotowano spadek stopy bezrobocia o 0,1 pkt proc. do 5,4 proc.

