Kurs złotego we wtorek stabilny, euro po 4,61 zł

We wtorek rano złoty pozostawał stabilny wobec głównych walut. Euro przed godziną 8 rano kosztowało 4,61 zł, a dolar 4,28 zł.

We wtorek rano złoty pozostawał stabilny. Ok. godz. 8.00 rano euro kosztowało 4,61 zł, wobec 4,63 zł w piątek przed świętami.

Z kolei wobec dolara złoty umocnił się minimalnie w porównaniu do notowań sprzed świąt. Amerykańska waluta we wtorek ok. 8 rano kosztowała 4,28 zł, wobec 4,29 zł w piątek koło 18.

Złoty umocnił się także nieznacznie wobec franka szwajcarskiego. We wtorek przed 8 rano za franka trzeba było zapłacić 4,53 zł, podczas gdy w piątkowe późne popołudnie prawie 4,55 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl