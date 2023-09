Kurs złotego wysyła niepokojące sygnały

Ponowne odbicie kursu euro do dolara i niewielkie umocnienie polskiego długu nie są w stanie zatrzymać osłabienia złotego. W ocenie ekonomistów z ING Banku Śląskiego to "sygnał indywidualnej słabości naszej waluty".

W poniedziałek kurs euro do dolara kontynuował niewielki wzrost powyżej poziomu 1,07. Na rynkach obligacji zobaczyliśmy powolne odbicie rentowności, szczególnie w segmencie dłuższych obligacji za czym - w ocenie ekonomistów z ING - stoi dalszy niewielki wzrost cen ropy, poniedziałkowy znaczący (5,5 proc.) skok cen gazu w Europie pod wpływem ponownych strajków w Australii oraz oczekiwania na nieco wyższy środowy odczyt inflacji w USA.

Mimo to polski złoty dalej traci, pozostając - jak zauważają analitycy ING - pod wpływem bardzo gołębiego przekazu z czwartkowej konferencji Prezesa NBP.

Osłabienie polskiej waluty pomimo odbicia kursu euro do dolara i umocnienia węgierskiego forinta jest sygnałem indywidualnej słabości naszej waluty, którą wiążemy z obawami rynków finansowych co do polityki dezinflacyjnej w Polsce - komentują analitycy z ING.

W szczególności bardzo negatywnym sygnałem ma być słabnięcie złotego pomimo jednoczesnego umocnienia obligacji. W ich ocenie złoty może dalej tracić, bo inwestorzy obawiają się problemów ze sprowadzeniem inflacji do celu. "Widzimy negatywny odbiór dużej obniżki stóp oraz dalszych zapowiedzi agresywnych cięć wśród wielu inwestorów, w tym zagranicznych" - oceniają ekonomiści z ING.

Polska stosuje ryzykowne podejście, dolar od 1 września zyskał 6 proc.

"Polska, chociaż teoretycznie dołączyła do grupy innych krajów wschodzących, które wcześniej rozpoczęły podwyżki, a teraz wcześniej luzują politykę, stosuje bardziej ryzykowne podejście. (...) W innych krajach naszego regionu szybciej spada inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii - przyp. red.), a banki centralne LATAM (Ameryka Łacińska) doprowadziły stopy realne (stopy procentowe minus inflacja - przyp. red.) na dodatnie poziomy, zanim rozpoczęły się cięcia, czego nie można powiedzieć o Polsce" - podkreślają.

W środę 6 września Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynki, drastycznie tnąc stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych, gdy maksymalnie spodziewano się obniżki o 25 punktów. W reakcji na tę decyzję doszło do gwałtownego osłabienia złotego, które we wtorek rano nawet jeszcze nabrało tempa.

Złoty tuż po godz. 11:00 notował ponad 1 proc. straty do dolara i kosztował blisko 4,37 zł. To najwyższy kurs dolara od marca 2023 roku, a tylko od początku września dolar zyskał do złotego 6 proc.