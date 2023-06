We wtorek (6 czerwca) po południu złoty stracił do głównych walut. Euro zdrożało o 0,25 proc. i kosztowało prawie 4,49 zł, podrożał też dolar.

We wtorek złoty stracił do głównych walut. Euro zdrożało o 0,25 proc. i kosztowało prawie 4,49 zł. Podrożał też dolar - o blisko 0,5 proc. - i ok. godz. 17 kosztował prawie 4,2 zł. Frank szwajcarski zyskał nieco ponad 0,2 proc. i kosztował blisko 4,62 zł.

We wtorek rano euro kosztowało 4,47 zł, dolar - 4,17 zł, a frank - 4,61 zł.









