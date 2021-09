Kurtyka: 400 mln zł z programu na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych

400 mln zł z programu "Mój elektryk" zostanie przeznaczone na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych - poinformował w środę w Karpaczu minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. To ważny i w wielu aspektach przełomowy dzień dla polskiej elektromobilności - dodał.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w środę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu umowę z Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

"Umowa to efekt zakończonego naboru na banki, które w imieniu NFOŚiGW będą dystrybuować dotacje, głównie dla przedsiębiorców, w formie dopłat do leasingu w ramach programu priorytetowego +Mój elektryk+. Pierwszym bankiem, który spełnił kryteria wyboru i na tej podstawie mógł zawrzeć umowę z NFOŚiGW, jest Bank Ochrony Środowiska" - powiedział na briefingu prasowym Kurtyka.

Jak dodał, "to ważny i w wielu aspektach przełomowy dzień dla polskiej elektromobilności".

"Przełomowy dlatego, że uruchamiamy po raz pierwszy transzę 400 mln zł dopłat dla pojazdów indywidualnych. Tego wcześniej nie było. I ta transza będzie również szła - i tutaj jest drugi przełom - również dając możliwość sfinansowania pojazdów w tym trybie leasingowym" - tłumaczył szef resortu klimatu i środowiska.

Kurtyka przypomniał, że budżet programu "Mój elektryk", którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi 500 mln zł, z czego 400 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do leasingu.

Z otrzymanej z NFOŚiGW puli środków banki-pośrednicy będą udzielały firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e.

Wyjaśniono, że dystrybucja środków NFOŚiGW poprzez banki "pozwoli na zdynamizowanie procesu transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym, gdyż firmy, samorządy i instytucje zainteresowane leasingiem samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogły - właśnie za pośrednictwem banków - korzystać z dopłat".

Zdaniem Kurtyki, uruchomienie dopłat do leasingu ekologicznych samochodów "jest kluczem do sukcesu programu +Mój elektryk+". "Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruktury ładowania. Osiągniemy zatem dwa cele: ekonomiczny i klimatyczny, czyli ożywienie w gospodarce i ograniczenie emisji szkodliwych gazów i substancji do atmosfery" - podkreślił szef resortu.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski przekazał, że zgodnie z podpisaną umową BOŚ jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 90 dni zapewnić zdolność operacyjną do udzielania w imieniu NFOŚiGW dotacji leasingobiorcom, głównie przedsiębiorcom.

"System dystrybucji dopłat do pojazdów zeroemisyjnych jest prosty i przyjazny dla przedsiębiorców, którzy wniosek o dotację złożą razem z wnioskiem o leasing w firmie leasingowej. To firma leasingowa we współpracy z bankiem-pośrednikiem zadba o to, aby koszt leasingu dla przedsiębiorcy został pomniejszony o wartość dotacji określonej w programie +Mój elektryk+" - przekazał wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann wyraził nadzieję, że dzięki współpracy BOŚ z NFOŚiGW "przyjazne środowisku samochody elektryczne staną się znacznie bardziej dostępne dla polskich przedsiębiorców". "Liczymy, że pozwoli to modernizować firmowe floty i skutecznie wspierać realizację Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce" - dodał.

Jak podano, z branżowych raportów wynika, że głównymi odbiorcami nowych pojazdów są w Polsce klienci instytucjonalni. W 2020 r. należało do nich aż 72,6 proc. rynku, pozostały procent to osoby prywatne.

W programie "Mój elektryk" od 12 lipca br. w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego, który potrwa do 31 września 2025 r. Kwota dopłaty sięga w tym naborze 18 tys. 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dalej KDR) - 27 tys. zł. Program daje możliwość otrzymania z NFOŚiGW dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 225 tys. zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy KDR. Budżet naboru dla osób fizycznych wynosi do 100 mln zł. Ponadto, w następnym kroku NFOŚiGW uruchomi wsparcie dotacyjne na zakupu pojazdów przez klientów instytucjonalnych (innych niż osoby prywatne).

