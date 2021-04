Kurtyka: 80 proc. gmin chce uczestniczyć w programie "Czyste powietrze"

Do końca marca ok. 850 gmin zadeklarowało chęć współpracy w programie "Czyste powietrze" - poinformował PAP minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Oznacza to, że w programie uczestniczyć będzie 80 proc. samorządów - dodał.

Minister przypomniał, że z końcem marca br. minął termin przyjmowania deklaracji od gmin, które wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska będą realizować program antysmogowy "Czyste powietrze".

W lutym premier Mateusz Morawiecki, jak i przedstawiciele resortu poinformowali, że w ramach promocji "Czystego powietrza" zadecydowano się przekazać 100 mln zł w formie zachęt dla gmin, które najpierw wyrażą chęć, a następnie podpiszą porozumienia dot. realizacji tego programu.

"W związku z dużym zainteresowaniem gmin zdecydowałem o przedłużeniu czasu (do końca marca - PAP) w jakim samorządy mogły zgłosić swój udział w programie. Zaproponowany przez nas system zachęt przyniósł zamierzone efekty, bo na 31 marca br. 1201 gmin podpisało porozumienia z wojewódzkimi funduszami, a chęć zawarcia nowych umów wyraziło ok. 850" - przekazał szef resortu klimatu i środowiska. Dodał, że w sumie to 80 proc. samorządów - ponad 2000 gmin na 2477.

Wojewódzkie fundusze będą podpisywały porozumienia z gminami do końca maja bądź do końca czerwca aneksy do już zawartych porozumień z samorządami.

System zachęt dla gmin ma trzy elementy. Pierwszą zachętą jest możliwość uzyskania przez gminę do 30 tys. zł na tworzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dedykowanych programowi. Na ten komponent zarezerwowano najwięcej, bo ponad 74 mln zł. Zadaniem takiego punku będzie udzielanie informacji o programie "Czyste powietrze" osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pracownicy takich punktów będą też merytorycznie wspierać jak wypełnić wniosek, a następnie mogą w imieniu beneficjentów składać go do właściwych wojewódzkich funduszy.

Drugim elementem "trójpaku" są dodatkowe środki dla każdej z gmin z zawartym porozumieniem za złożone wnioski w "Czystym powietrzu". Samorządy otrzymają do 150 zł (wcześniej było 100 zł) za każdy złożony wniosek o podwyższone dofinansowanie. W przypadku "zwykłego wniosku" będzie to 50 zł. Na ten komponent zarezerwowano ok. 12 mln zł.

Trzecim komponentem są dodatkowe bonusy dla najbardziej aktywnych gmin. Na ten cel zarezerwowano 16 mln zł i promowane będą przede wszystkim te samorządy, które będą składać najwięcej wniosków w stosunku np. do liczby wszystkich domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy.

"+Czyste powietrze+ jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju. Budżet programu wynosi ponad 100 mld zł" - podkreślił Kurtyka.

Minister przypomniał, że w trakcie trwającego od września 2018 r. programu wprowadzono do niego szereg usprawnień, które spopularyzowały "Czyste powietrze".

"Między innymi uprościliśmy zasady przyznawania dotacji, skróciliśmy czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni, wprowadziliśmy możliwość składania wniosku online, a także podwyższyliśmy dotacje dla najuboższych (do 37 tys. zł z fotowoltaiką - PAP). Usprawnienia te spowodowały większą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów. W ten sposób realizacja programu +Czyste powietrze+ przyniesie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza" - wskazał szef MKiŚ.

Dodał, że w marcu średnio tygodniowo składano ponad 3 tys. wniosków. "To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt" - podsumował.

Program "Czyste powietrze" wystartował we wrześniu 2018 roku i przewiduje dotacje na termomodernizację domów i wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Podstawowy poziom dotacji wynosi do 30 tys. zł, a dla osób mniej zamożnych podwyższony poziom dofinansowania umożliwia uzyskanie dotacji do 37 tys. zł. W tym ostatnim przypadku progiem uprawniającym do sięgnięcia o wyższą kwotę są dochody do 1,4 tys. zł na osobę w rodzinie wieloosobowej, lub 1960 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

Dotąd w programie złożono ponad 225 tys. wniosków o dotacje na 4 mld zł.

