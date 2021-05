Kurtyka: chcemy, by uzdrowiska były symbolem zdrowego powietrza i zdrowej wody

Chcemy, by uzdrowiska były symbolem zdrowego powietrza, zdrowej wody i niezanieczyszczonego otoczenia - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, ogłaszając program „Klimatyczne uzdrowiska”. Gminy uzdrowiskowe będą mogły ubiegać się o 5 mln zł dotacji na poprawę jakości środowiska.

W poniedziałek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zainaugurował program "Klimatyczne uzdrowiska" podczas briefingu prasowego w pijalni wód w Szczawnie-Zdroju na Dolnym Śląsku. Jak wyjaśnił, w jego resorcie dostrzeżono, że gminy uzdrowiskowe to szczególne miejsce na mapie Polski, które wymaga specjalnej troski związanej z poprawą klimatu.

"To bezprecedensowy program, w którym ćwierć miliarda złotych zostanie skierowane dla polskich uzdrowisk. Właśnie po to, byśmy my jako Polacy mogli się nimi cieszyć, ale też po to, byśmy je dofinansowali, byśmy wyszli naprzeciwko oczekiwaniom, ambitnym planom włodarzy tych uzdrowisk. Po to, byśmy mogli cieszyć się w nadchodzących, wakacyjnych miesiącach taką perspektywą, że te nasze uzdrowiska będą nas coraz bardziej uzdrawiały" - powiedział minister Kurtyka.

Podkreślił, że dzięki programowi skierowanemu do gmin uzdrowiskowych resort chce doprowadzić do tego, że będą one "symbolem zdrowego powietrza, zdrowej wody, niezanieczyszczonego otoczenia".

NFOŚiGW w porozumieniu z resortem klimatu i środowiska zrealizuje program, w którym każda z 45 gmin uzdrowiskowych będzie mogła ubiegać się o dotację do 5 mln zł, którą będzie mogła przeznaczyć na zrealizowanie projektu poprawiającego jakość środowiska naturalnego.

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska poinformował, że 200 mln zł zostanie przeznaczonych na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, m.in. ich termomodernizację, a 50 mln zł przeznaczono na działania związane z poprawą jakości klimatu, m.in. wymianę pieców, ochronę środowiska.

"Uzdrowiska potrzebują większego dofinansowania ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane właśnie z tym przymiotem +uzdrowisko+, z tym, że ustawa uzdrowiskowa ogranicza w zakresie rozwoju przemysłu, możliwości inwestycyjnych" - powiedział Zyska.

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski poinformował, że wnioski w ramach programu będzie można składać już w trzecim kwartale tego roku, a pieniądze będą mogły być przekazywane do końca roku. Podkreślił, że program jest adresowany wyłącznie do gmin uzdrowiskowych i podmiotów, w których stuprocentowy udział ma taki samorząd. Podmioty komercyjne działające w tych gminach nie będą mogły z niego skorzystać.

"Wychodzimy z założenia, że nikt nie wie lepiej niż lokalny gospodarz, co trzeba zrobić, by poprawić jakość życia. Zdajemy sobie sprawę, że każda z gmin może chcieć zrobić za te środki co innego i pozostawiamy taką swobodę. Katalog kosztów kwalifikowanych w tym programie będzie tak szeroki, by pieniądze mogły być wykorzystane w najlepszy sposób" - powiedział Chorowski.

Podkreślił, że gminy uzdrowiskowe stanowią jeden procent wszystkich gmin w Polsce, ale to powinny być "klejnoty w koronie".

"Jest to pewien eksperyment, ponieważ wydzieliliśmy jeden procent ze wszystkich gmin i jakimś sensie je uprzywilejowaliśmy. Jednak z drugiej strony mamy świadomość, że na tych gminach ciążą inne obowiązki niż na wszystkich pozostałych. Stąd ten nowy program stanowi pewne uzupełnienie bardzo szerokiego programu +Miasto z klimatem+ i wszystkich innych, które nasz fundusz wdraża" - powiedział prezes NFOŚiGW.

