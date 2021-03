Kurtyka: "Czyste powietrze" coraz bardziej przyspiesza

Program antysmogowy "Czyste powietrze" coraz bardziej przyspiesza, w ciągu roku podwoiła się liczba wniosków o dotację, a w zeszłym tygodniu do NFOŚiGW wpłynęło ich ponad 3 tys. - przekazał w środę minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Kurtyka przypomniał na antenie Polsat News, że w ciągu dekady problem smogu ma znikać z Polski. "Jest to cywilizacyjne wyzwanie" - zaznaczył.

Przyznał, że szybkość wymiany pieców - może być ich nawet 3 mln - i ocieplania domów zależy od indywidualnych decyzji Polaków, ale wskazał jednocześnie, że coraz więcej z nich korzysta z programu "Czyste powietrze".

Kurtyka podkreślił, że w ciągu roku liczba składanych wniosków w programie zwiększyła się dwukrotnie. Obecnie - jak wyjaśnił - to ponad 200 tys. wniosków na blisko 4 mld zł dotacji.

Dodał, że chętnie Polacy korzystają również z ulgi termomodernizacyjnej. Nie ma na razie danych za zeszły rok, ale za 2019 w ten sposób podatnicy odliczyli 3 mld zł.

Dodał, że w zeszłym tygodniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 3,3 tys. wniosków od beneficjentów.

Minister wskazał, że na przyspieszenie programu przełożyły się m.in. decyzje co do uproszczenia wniosku o dotację, jak i skrócenie czasu ich rozpatrywania (z 90 do 30 dni). Osoby mniej uposażone mogą też skorzystać z podwyższonego dofinansowania (37 tys. zł).

Szef MKiŚ wskazał ponadto, że do końca marca trwa nabór dla chętnych gmin, które będą mogły otrzymać środki na punkty informacyjne dla mieszkańców. W połowie roku mają ruszyć też kredyty termomodernizacyjne oferowane przez banki komercyjne. Zdaniem ministra dzięki tym pożyczkom będzie można uzupełnić wkład własny potrzebny na inwestycję.

Jak na razie do programu "Czyste powietrze" zgłosiło się osiem banków: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których będą przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem "Czyste powietrze".

W ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze" beneficjenci mogą otrzymać dotację do wymiany pieca oraz termomodernizacji domu jednorodzinnego. Zakładany budżet programu to ponad 100 mld zł.

