Kurtyka: ochrona środowiska miejskiego z prawnym i finansowym wsparciem

Prawnie i finansowo chcemy wspierać ochronę środowiska miejskiego - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, inaugurując we wtorek międzynarodową konferencję "Eco-Miasto 2021. Zielona odbudowa".

Jak zaznaczył minister nawiązując do hasła przewodniego tegorocznej konferencji, zwłaszcza w dobie pandemii należy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest zielona odbudowa, w szczególności zielona transformacja miast.

Według Kurtyki, to w miastach kumulują się najpilniejsze współczesne wyzwania. "Kluczowe jest podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy jakości powietrza, zwiększania udziału w transporcie publicznym pojazdów zero- i niskoemisyjnych, w modernizacji i rozwoju sieci ciepłownictwa, czy też w rozwoju odnawialnych źródeł energii" - dodał.

"Niezwykle istotne jest także podejmowanie wysiłków na rzecz rozwoju terenów zieleni miejskiej" - podkreślił. Jak mówił, zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście jest obecne we wszystkich współczesnych koncepcjach miast przyszłości - m.in. w tzw. koncepcji 3-30-300 czy miasta inteligentnego. "Chodzi o to, aby mieszkaniec miasta miał w pobliżu swojego miejsca zamieszkania minimum trzy drzewa w zasięgu wzroku, 30 metrów do najbliższych terenów zielonych i 300 metrów do parku" - wyjaśnił.

Kurtyka przypomniał ponadto, że kiedy w marcu zeszłego roku inaugurował projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z Klimatem" miał nadzieję, że odegra on dużą rolę w poprawie jakości życia mieszkańców oraz wesprze miasta w transformacji w przyjazne i neutralne klimatycznie. "Dziś już wiem, że to się dzieje, dlatego zdecydowałem o kontynuacji projektu" - zaznaczył. Dodał, że projekt "Miasto z klimatem" to pakiet rozwiązań prawnych, finansowych oraz działania wspierające właściwą komunikację i wymianę opinii pomiędzy interesariuszami - rządem, samorządami miast, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami.

Jak zaznaczył, na początku września ministerstwo klimatu przekazało do uzgodnień i konsultacji projekt noweli ustawy ws. wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. "W ramach projektu ustawy proponujemy m.in. wprowadzenie obowiązku opracowywania planów adaptacji dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców, czy wprowadzenie obowiązku przeznaczania co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych już ustawowo do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego na ochronę środowiska miejskiego" - wymienił szef resortu klimatu i środowiska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl