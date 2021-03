Kurtyka: Polska przyśpiesza transformację energetyczną, aby osiągnąć europejskie cele klimatyczne

Polska przyspiesza swoją transformację energetyczną, aby w ustalonych terminach osiągnąć cele klimatyczne - mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas sesji Ministerial on Climate Action pt. „Drogi do realizacji Porozumienia paryskiego poprzez solidarność i współpracę”.

Jak poinformowało ministerstwo, Michał Kurtyka wziął udział w piątej sesji Ministerial on Climate Action (MoCA). Tegoroczne spotkanie zatytułowane "Drogi do realizacji Porozumienia paryskiego poprzez solidarność i współpracę" poświęcono kwestiom związanym z przygotowaniem i implementacją krajowej polityki klimatycznej, pomocy międzynarodowej oraz oczekiwaniom co do wyników COP26 - czytamy.

Podczas swojego wystąpienia, szef resortu nawiązał do ustalonego podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 r., tzw. Katowice Rulebook, czyli zestawu przepisów, które umożliwią implementację Porozumienia paryskiego - podano.

"Po przyjęciu Katowice Rulebook priorytetem politycznym w multilateralnej współpracy klimatycznej stały się działania krajowe. Polska przyspiesza swoją transformację energetyczną, aby w ustalonych terminach osiągnąć NDC i europejskie cele klimatyczne" - powiedział, cytowany w komunikacie Kurtyka.

Dodał, że przyjęta niedawno Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) przedstawia kompleksową wizję odbudowy i transformacji sektora energetycznego

Według szefa resortu klimatu, dzięki PEP2040 nasz kraj wstępuje na drogę do neutralności klimatycznej.

"Transformacja zapoczątkuje zmiany modernizacyjne dla całej gospodarki. Chcemy rozwijać nasz potencjał energetyczny przy pomocy wszystkich dostępnych technologii niskoemisyjnych - jądrowej, słonecznej, wiatrowej i wodorowej" - wskazał minister.

"Będziemy też inwestować w bezemisyjny transport, a także podnosić standardy dla budownictwa" - dodał.

Spotkaniu MoCA przewodniczą Unia Europejska, Kanada i Chiny. Ministerial on Climate Action organizowane jest od 2017 r., czyli od czasu zawieszenia inicjatywy Major Economies Forum (MEF) przez USA. W tym roku spotkaniu po raz pierwszy przewodniczą Chiny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl