Kurtyka: ponad 80 projektów finansowanych z unijnego Programu LIFE

W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka. Dodał, że z uwagi na wyzwania klimatyczne, ich liczba ma być zwiększona.

Minister podkreślił, że sytuacja, w której znalazła się Polska i cała Unia Europejska w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi i pandemią koronawirusa, wymaga podjęcia radykalnych i efektywnych działań na kilku płaszczyznach.

"Istotne jest przede wszystkim kontynuowanie działań na rzecz poprawy stanu klimatu oraz środowiska. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki" - powiedział Kurtyka, cytowany w komunikacie resortu.

Zwrócił również uwagę na stopniową zmianę celów programu.

"Program LIFE, który dotychczas w Polsce koncentrował się na wspieraniu sieci "Natura 2000", stanowi w coraz szerszym zakresie ofertę dla przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, które mają pomysły na innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie zmian klimatu" - dodał.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski przypomniał, że w 2020 roku KE rozpoczęła nabór wniosków, na których realizację przeznaczyła 450 mln euro.

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie tylko będzie współfinansował polskie projekty zaakceptowane przez Komisję Europejską do kwoty 95 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale dodatkowo przyzna organizacjom pozarządowym zaliczkowe dotacje do 50 tys. zł na opłacenie kosztów przygotowania aplikacji do Programu LIFE" - zaznaczył.

Aby zwiększyć skuteczności polskich podmiotów w aplikowaniu do LIFE, NFOŚiGW opracował pakiet rozwiązań mających na celu wspieranie wnioskodawców w obszarze finansowym, merytorycznym i organizacyjnym. Te zmiany to m.in.: dofinansowanie dotacyjne LIFE i NFOŚiGW dla wszystkich do 95 proc.; niskooprocentowana pożyczka na koszt niekwalifikowany; skrócenie czasu rozpatrywania wniosku na poziomie krajowym z 45 do 35 dni; ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie; pomoc ekspercka na etapie przygotowania aplikacji; "Inkubator LIFE"