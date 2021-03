Kurtyka: poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel

Poprawa jakości powietrza jest naszym wspólnym celem. To, jak szybko go osiągniemy zależy m.in. od tego, kiedy z polskich domów znikną wysokoemisyjne źródła ciepła - wskazał minister klimatu i środowiska Michał Krytyka cytowany w środowym komunikacie resortu.

Jak podkreśliło ministerstwo klimatu i środowiska, konieczność poprawy jakości powietrza to wyzwanie cywilizacyjne. "Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to by spełniało ono określone normy - zaznaczono w komunikacie, odnoszącym się do nowej kampania informacyjno-edukacyjna "Czyste Powietrze - zdrowy wybór. Twój wybór!".

"Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. To jak szybko go osiągniemy, zależy m.in. od tego kiedy z polskich domów znikną nieefektywne i wysokoemisyjne źródła ciepła" - powiedział cytowany w komunikacie szef MKiŚ. Kurtyka zaznaczył, że ważną w tym rolę odgrywają działania informacyjne i edukacyjne.

Według resortu wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, "ma bezpośrednie przełożenie na większą troskę o jakość powietrza i tym samym jego poprawę".

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł zwrócił uwagę, że problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy niemal całej Polski - a w szczególności regionu małopolski, województwa śląskiego i dolnośląskiego.

Według wiceprezesa NFOŚiGW Pawła Mirowskiego program Czyste Powietrze to największy projekt proekologicznym w polskiej historii. "Dotychczas w ramach programu złożono już ponad 222 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 4 mld zł" - stwierdził. Zdaniem Mirowskiego dzięki kampanii "te liczby będą jeszcze większe, co tym samym przełoży się na korzyści dla domowych budżetów i przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości powietrza".

MKiŚ przypomniało, że w maju 2020 r. program "Czyste Powietrze" został przebudowany - m.in. uproszczono zasady przyznawania dotacji oraz wniosku o dotację.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Czyste Powietrze - zdrowy wybór. Twój wybór!" jest prowadzona wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska. W ramach kampanii, jak podał resort, przewidziano emisję spotów telewizyjnych i radiowych oraz liczne działania edukacyjne skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, pracowników gmin oraz ekspertów ds. termomodernizacji.

