Kurtyka: razem z NCBR oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki będziemy wspierać budowę reaktora badawczego

Razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki będziemy wspierać budowę reaktora badawczego w Centrum Energetyki Jądrowej w Świerku pod Warszawą - powiedział w środę minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jak podkreślił w wPolsce.pl minister, energetyka jądrowa to różnego typu rozwiązania. "To, co zawarliśmy w polityce energetycznej Polski to duże bloki jądrowe, które mają gwarantować tanią, konkurencyjną energię w dużej ilości. Tu trzeba postawić na rozwiązania, które są w stanie zapewnić nam osiągnięcie tego celu" - stwierdził Kurtyka.

Polityk dodał, że chce, "aby Polska była krajem, gdzie mogą tworzyć się nowe, przełomowe rozwiązania m.in. w technologiach małych reaktorów jądrowych". Jak powiedział, "razem z NCBR i Ministerstwem Edukacji i Nauki (...) będziemy wspierać budowę reaktora badawczego w Centrum Energetyki Jądrowej w Świerku pod Warszawą, nowego reaktora, który byłby reaktorem wysokotemperaturowym".

Według Kurtyki może to być reaktor, który będzie dawał nie tylko energię elektryczną, ale i parę, która będzie mogła być wykorzystywana przez przemysł chemiczny.

Na początku lutego rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do 2040 r., która opiera się na trzech głównych filarach - sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Dokument wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce.

PEP 2040 zakłada, że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r., w 2030 r. co trzecia MWh będzie pochodziła z OZE, moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i ok. 11 GW w 2040 r. W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą oddawane do użytku co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

