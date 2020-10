Kurtyka: w I kwartale 2021 r. strategia dla ciepłownictwa w Polsce

W pierwszym kwartale 2021 roku ma zostać przedstawiona strategia transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce - zapowiedział w poniedziałek minister klimatu Michał Kurtyka.

Minister wyjaśnił podczas poniedziałkowej prezentacji raportu nt. wyzwań stojących przez systemem ciepłowniczym w Polsce, że obecnie w resorcie tworzony jest zespół, który ma przygotować odpowiednią strategię na ten temat. "Mamy świadomość, jak ogromna systemowa zmiana nas czeka w ciepłownictwie, tak pod względem technologicznym, jak i ekonomicznym" - powiedział minister.

Zgodnie z przedstawionym raportem jednym z wyzwań jest odejście od węgla w systemie ciepłowniczym w Polsce. Jak tłumaczył dr Paweł Skowroński z Politechniki Warszawskiej, obecnie węgiel jest wykorzystywany w ponad 50 proc. jeśli chodzi o ciepłownictwo indywidualne oraz w 74 proc. jeśli chodzi o ciepłownictwo miejskie. Podkreślono, że system ciepłowniczy w Polsce ma w przyszłości bardziej skupić się na produkcji energii elektrycznej i w konsekwencji ciepła z niej, a nie samej produkcji ciepła, jak obecnie.

Odnosząc się do raportu Kurtyka wskazał, że następuje zmiana paradygmatu jeśli chodzi o rolę sytemu ciepłowniczego.

"Tradycyjnie był on traktowany, nakierowany na spełnianie potrzeb cieplnych, poprzez to, że było to trochę bardziej ekonomiczne niż palenie w indywidualnych piecach. Przy okazji energia elektryczna powstawała jako produkt uboczny. Teraz mierzymy się z hipotezą, w której jest to odwrócone. System ciepłowniczy zaczyna być bardziej podporządkowany zmienności produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną. To, co było efektem ubocznym, staje się centralnym wyznacznikiem funkcjonowania systemów cieplnych" - wskazał minister.

Kurtyka dodał, że w przyszłości system ciepłowniczy może stać się "ogromnym zbiornikiem" - magazynem energii, który umożliwi produkcję prądu.