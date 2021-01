Kurtyka: w "Moim prądzie" chcemy wykorzystać także środki europejskie

W kolejnej odsłonie programu promocji fotowoltaiki "Mój prąd" chcemy wykorzystać także środki UE - poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Resort pracuje nad montażem finansowym dla nowej edycji - dodał.

Szef resortu klimatu i środowiska był pytany w czwartek na konferencji m.in. o zapowiadany w 2021 r. nowy nabór w programie "Mój prąd". Zapewnił, że ministerstwo chce uruchomić III edycję programu, lecz nie poinformował, kiedy taki nabór mógłby ruszyć. "Pracujemy nad kwestiami finansowymi, mamy świadomość, że program jest bardzo oczekiwany" - zaznaczył.

Minister wskazał, że montaż finansowy ma wykorzystywać również środki z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jak mówił, program ma zostać uzupełniony o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów. Chodzi m.in. o ładowarki do samochodów elektrycznych, a także systemy zarządzania energią w domach. Dotychczas w ramach "Mojego prądu" można było otrzymać dofinansowanie jedynie do instalacji paneli PV w wysokości do 5 tys. zł.

W grudniu 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął przyjmowanie wniosków w ramach programu. W ciągu dwóch edycji złożono 220 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji PV. Wykorzystany został również cały, powiększony budżet programu w wysokości 1,1 mld zł.

Program wystartował w połowie 2019 r., a łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej.