Kurtyka: zakres programu Czyste Powietrze obejmie najuboższych

Dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy zakres funkcjonowania programu Czyste Powietrze można poszerzyć o najuboższych - powiedział w czwartek minister klimatu Michał Kurtyka.

Kurtyka towarzyszył w czwartek m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas prezentacji zmian w programie "Czyste Powietrze". Jak powiedział szef MK, dzięki inicjatywie prezydenta można poszerzyć zakres funkcjonowania tego programu o najuboższych.

"Kwestia walki ze smogiem jest takim wyzwaniem, które łączy Polaków" - ocenił Kurtyka. Zaznaczył, że w drugiej odsłonie programu "Czyste Powietrze", uproszczonej, rząd chce dotrzeć do szerszego grona beneficjentów.

"Od samego początku mamy świadomość, że walka ze smogiem, kwestia czystego powietrza, jest wyzwaniem cywilizacyjnym, przed którym stoimy, jako naród, jako państwo, jako mieszkańcy naszego kraju, czy to miast, czy wsi. Chcemy z tym smogiem się rozprawić, chcemy z nim walczyć" - podkreślił.

Minister poinformował, że przewidywane uproszczenia mają bardzo kompleksowy charakter, dotyczą nie tylko uproszczenia samej procedury, skrócenia czasu procedowania wniosku.

"Ale poprzez zmianę wielkości dotacji i sposobu jej przyznawania chcemy dotrzeć do jak największej liczby beneficjentów - w szczególności włączając w to samorządy - również do najuboższych" - poinformował.

Obecny na konferencji prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Piotr Woźny poinformował, że w zmienionym programie "Czyste Powietrze" uprawnieni do dotacji na wymianę pieców na nowocześniejsze zostaną podzieleni na trzy grupy, ze względu na poziom dochodów w gospodarstwie domowym.

W pierwszej grupie, jak powiedział Woźny, znajdą się osoby "średniozamożne", którym będzie przysługiwało do 20 tys. zł, jeśli zdecydują się na wymianę przestarzałego pieca i ocieplenie swojego domu. Jeżeli dodatkowo zdecydują się na instalację fotowoltaiczną, to otrzymają dodatkowo 5 tys. zł dotacji na jej montaż.

"Druga grupa to osoby, którym musimy przyznać podwyższone dofinansowanie, bo bez niego nie będą w stanie przeprowadzić tych inwestycji. Szacujemy, że około 60 proc. dotacji powinny otrzymać takie osoby, żeby dostać realną zachętę do wymiany przestarzałego pieca i ocieplenia swojego domu" - stwierdził Woźny.

Wyjaśnił, że gospodarstwom domowym, które znajdą się w drugiej grupie, będzie przysługiwało do 32 tys. zł, a jeśli zdecydują się na instalację fotowoltaiczną, otrzymają dodatkowo 5 tys. zł. Podwyższona dotacja będzie przysługiwała, jeśli dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym będzie wynosił mniej niż 1400 zł na osobę, a w gospodarstwach jednoosobowych mniej niż 1960 zł na osobę.

"Trzecia noga programu jest kierowana do osób, które już nie potrafią samodzielnie prowadzić swoich spraw. To są osoby, którym trzeba wymienić przestarzałe piece i za nich ich domy termomodernizować. (...) W tym przypadku chcemy finansować do 100 proc. wartości inwestycji" - powiedział Woźny.

Szef NFOŚiGW poinformował, że formularz elektroniczny wniosku w ramach programu "Czyste Powietrze" będzie na witrynach rządowych gov.pl i będzie przypominał ten stosowany w programie "Mój Prąd".

Woźny dodał, że obecnie możemy wystąpić o dotację do 6 miesięcy od inwestycji, np. zakupu produktów, czy usług objętych programem. "Do tej pory należało najpierw wystąpić o dotację, stwierdziliśmy, że wprowadzimy okres 6 miesięcznej karencji na wydatki" - stwierdził.

Prezes Funduszu dodał, że wprowadzane rozwiązania były dyskutowane z alarmami smogowymi, wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz organizacjami biorącymi udział w konsultacjach przez ostatnie kilka miesięcy.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu, Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie "Czyste Powietrze" będzie polegać na odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy.

Ponadto dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni. Nabór wniosków w zreformowanym programie "Czyste Powietrze" rusza 15 maja.

Celem programu "Czyste Powietrze" - z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 - jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.