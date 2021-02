Kwiatkowski i przedsiębiorcy: liczymy na poparcie projektu specustawy odszkodowawczej

Senator Krzysztof Kwiatkowski wraz przedsiębiorcami zaapelowali na piątkowej konferencji prasowej o poparcie projektu tzw. specustawy odszkodowawczej. Nie mam wątpliwości, że Senat przyjmie projekt - mówił Kwiatkowski.

Projektem tzw. specustawy odszkodowawczej zajmował się podczas piątkowego posiedzenia Senat. Głosowanie nad tą inicjatywą ustawodawczą Senatu zaplanowane jest na zakończenie posiedzenia.

"Mamy dobrą informację dla przedstawicieli zamkniętych branż, że na pewno dzisiaj Senat stanie na wysokości zadania" - powiedział Kwiatkowski na konferencji prasowej. "Nie mam żadnej wątpliwości, że jeszcze na tym posiedzeniu Senat przyjmie tzw. specustawę odszkodowawczą" - dodał.

Dla każdego przedsiębiorcy, który w następstwie obostrzeń wprowadzonych przez rząd poniósł straty, będzie miał szanse uzyskać "czytelną i transparentną pomoc".

Zapewniał, że są to przepisy zgodne z prawem unijnym, a także Polskę na pewno na to stać. Przedstawił ekspertyzę, z której wynikało, że pomoc udzielona przedsiębiorcom w Polsce stanowiła dotąd tylko 13 proc. polskiego PKB na głowę mieszkańca, tymczasem np. w Niemczech to 39 proc., w Wielkiej Brytanii 32 proc., we Francji 23,5 proc.

"Z tego zestawienia jednoznacznie wynika, że różnice w wysokości wsparcia publicznego w poszczególnych krajach są ogromne, a wsparcie w tych krajach jest znacznie większe niż w Polsce i nie chodzi tu o liczby bezwzględne" - mówił Kwiatkowski.

"Polskę stać na pomoc dla przedsiębiorców, a także na budowę dobrego prawa i odbudowanie zaufania między obywatelem, któremu zamyka się legalnie prowadzoną działalność, a instytucjami publicznymi" - dodał.

Na konferencji za tę inicjatywę ustawodawczą dziękowali przedsiębiorcy - przedstawiciele branż, które ucierpiały na pandemii, m.in. prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel Olga Krzemińska-Zasadzka oraz Mikołaj Ziółkowski ze Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych.

"Jak ta ustawa zostanie przegłosowana w Senacie i trafi do Sejmu, nie może trafić do zamrażarki. To jest ustawa apolityczna" - mówił Napiórkowski.

Na podstawie specustawy odszkodowawczej, przygotowanej w senackiej Komisji Ustawodawczej, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 70 proc. poniesionych szkód majątkowych w szybkiej procedurze.

Projekt wprowadza tryb występowania o odszkodowania, zawarty w ustawie o stanach nadzwyczajnych. Zakłada, że "każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu pandemii w związku z zakażeniem wirusem SAR-CoV-2, służy roszczenie o odszkodowanie".

Odszkodowanie przysługiwać ma od Skarbu Państwa. Wnioski mają być składane do właściwego wojewody, który ma rozpatrywać każdy przypadek, na co ma mieć trzy miesiące. Zgodnie z projektem przedsiębiorca niezadowolony z werdyktu ma mieć możliwość odwołania się do sądu. Projekt zakłada, że "odszkodowanie pomniejsza się o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2".

Senat ma inicjatywę ustawodawczą. Projekty ustaw przyjęte przez Senat trafiają do Sejmu i potem podlegają normalnemu trybowi ustawodawczemu.