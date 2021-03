Kwota wolna od podatku będzie wyższa? Raz już była…

Nowy Ład - nowy program gospodarczy – który premier ma przedstawić w ciągu najbliższych tygodni, ma zawierać zapowiedzi wprowadzenia kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł i niepodatkowane emerytury, jeśli ich wysokość nie przekracza 2,5 tys. zł. Jeśli zapowiedzi się spełnią, oznaczać będą ubytek kolejnych miliardów w budżecie.

Wyrwa w finansach

Dramat samorządów

Niezależnie od przyjętego wariantu – kwota wolna w takiej wysokości wyjaśniałaby zapowiedź zwolnienia z podatku emerytur do 2,5 tys. zł. 2,5 tys. pomnożone przez 12 miesięcy w roku, daje ową kwotę wolną na poziomie 30 tys. zł . Można też dodać, że na podobnej zasadzie „zwolnione z podatku” byłyby wynagrodzenia w wysokości do 2,5 tys. zł.Żadnego ukłonu w stronę emerytów by tu zatem nie było, a można jednocześnie wskazać na sporą niekonsekwencję. Równolegle bowiem rząd przymierza się do przekształcenia OFE – ci którzy nie zechcą przekazać swoich oszczędności do ZUS muszą liczyć się z tym, że rząd zabierze im 15 proc. tytułem tzw. opłaty przekształceniowej, dla której uzasadnieniem jest to, że w przeciwieństwie do świadczeń z ZUS, świadczenia z IKE będą nieopodatkowane. Chodzi bowiem o sprawiedliwość….Co podniesienie kwoty wolnej od podatku oznaczać będzie dla budżetu? Potężną wyrwę. Nawet w „łagodniejszej” wersji spadek wpływów podatkowych może wynieść 40 mld zł. A przypomnijmy, że to jedno z wielu bardzo kosztownych dla budżetu mechanizmów wprowadzonych przez rządy Zjednoczonej Prawicy – by wspomnieć tylko program 500 plus (41 mld zł) czy trzynaste emerytury (ponad 10 mld zł).Ubiegłoroczny deficyt budżetowy wyniósł 85 mld zł, tegoroczny – zapisany w ustawie budżetowej – to 82,5 mld zł. Dołożenie kolejnych dziesiątek miliardów do tego deficytu byłoby dość problematyczne, zwłaszcza we wciąż dość niepewnej – ze względu na koronawirusa – sytuacji gospodarczej.A przecież lada moment popłyną miliardy euro z nowej perspektywy budżetowej UE i Next Generation UE i potrzebne będą dziesiątki miliardów złotych na wkład własny. Zwłaszcza w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, a to one, jak wynika z rządowych zapowiedzi, mają stanowić jeden z głównym silników polskiej gospodarki.Prawdziwą tragedię przeżyłyby samorządy – które już mocno odczuły ostatnią obniżkę PIT. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł spowodowałby skokowy, dramatyczny spadek przychodów samorządów.Jak zwraca uwagę Sławomir Dudek – zastrzegając, że szczegóły proponowanych rozwiązań są nieznane – problemy mogłyby się pojawić także w przypadku NFZ, ponieważ składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wszak pobierana od podatku.Na razie możemy jedynie szacować (i to bardzo zgrubnie) konsekwencje podniesienia kwoty wolnej od podatku, te jednak będą zależały od szczegółowych zastosowanych mechanizmów. Na razie nie wiemy, czy taki zapis rzeczywiście się w Nowym Ładzie znajdzie, z jakim horyzontem czasowym (może się okazać – dlaczego nie? – że nie wprowadzamy teraz kwoty wolnej a dążymy do niej małymi kroczkami w perspektywie np. dekady), czy obejmie wszystkich podatników czy tylko najmniej zarabiających.Podniesienie kwoty wolnej od podatku byłoby działaniem wyczekiwanym od wielu lat zarówno przez podatników, jak i większość sił politycznych (przy tym racjonalniejszym ekonomicznie niż rozdzielane na ślepo transfery socjalne), podstawowe pytanie brzmi jednak – czy finanse publiczne to udźwigną. Może w najbliższych latach przyjdzie nam to sprawdzić w praktyce.