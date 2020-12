Laboratoria PERN ponownie z pozytywną oceną Polskiego Centrum Akredytacji

Laboratoria PERN ponownie otrzymały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji. Jak podkreśliła spółka, to potwierdzenie, że analizy tam wykonywane spełniają wysokie standardy, co z kolei ma kluczowe znaczenie dla jakości paliw, które są tankowane przez kierowców na stacjach.

PERN, informując w poniedziałek o certyfikacji jego laboratoriów, zaznaczył, że w tym roku cała procedura, ze względu na epidemię koronawirusa, została przeprowadzona po raz pierwszy w formie zdalnej.

"Laboratoria PERN ponownie otrzymały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji. To potwierdzenie, że analizy wykonywane przez ekspertów spółki spełniają wysokie standardy, a to ma kluczowe znaczenie dla klientów i samej jakości paliw, tankowanych na stacjach" - przekazano w komunikacie.

PERN wyjaśnił, że w wyniku oceny, audytorzy Polskiego Centrum Akredytacji "potwierdzili kompetencje techniczne w obszarze działalności laboratoryjnej" w poszczególnych lokalizacjach spółki, a także "prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania". Jak wspomniano w informacji, dodatkowo laboratoria ropy naftowej uzyskały akceptację "do stosowania elastycznego zakresu akredytacji", co umożliwia im samodzielne rozszerzanie jej zakresu poprzez wdrażanie "znowelizowanych norm badawczych" bez konieczności oczekiwania na decyzję w tym zakresie organu certyfikującego.

"Za mocne strony uznane zostały m.in. spójne działania podejmowane we wszystkich laboratoriach, wspólne szkolenia dedykowane dla laboratoriów i nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Auditorzy zwrócili także uwagę na profesjonalnie prowadzony i dobrze dokumentowany system wdrażania do pracy nowych pracowników" - podkreślił PERN.

Wiceprezes PERN Rafał Miland zwrócił uwagę, że laboratoria spółki, poza kompleksowym nadzo­rem nad jakością paliw i ropy naftowej składowanych i magazynowanych w jej bazach, świadczą również usługi podmiotom zewnętrznym. "Laboratoria PERN po­siadają nowoczesne wyposażenie oraz doświadczoną kadrę, co daje gwaran­cję, że produkty, które trafiają z PERN na stacje paliw, spełniają wymagania jakościowe. To ma kluczowe znacze­nie dla bezpieczeństwa konsumentów" - zaznaczył Miland, cytowany w komunikacie spółki.

PERN poinformował, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa ocena Polskiego Centrum Akredytacji w formie zdalnej odbyła się na podstawie przeglądu dokumentacji i obserwacji wykonywania badań laboratoryjnych w czasie rzeczywistym przez połączenie online. W ten sposób sprawdzano pracę laboratoriów w Nowej Wsi Wielkiej, w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej oraz w Kawicach, w Adamowie przy granicy z Białorusią i w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem.

"Zweryfikowano także Laboratoryjny System Zarządzania. W czasie czterodniowego audytu, do Polskiego Centrum Akredytacji przesłano około 400 MB dokumentów w formacie PDF" - wyjaśnił PERN.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

W ramach realizowanego przez PERN priorytetowego Programu Megainwestycji spółka rozbudowuje m.in. pojemności magazynowania w swych bazach zarówno surowca, jak i produktów gotowych.