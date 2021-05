Łącznica skróci o kwadrans podróż koleją z Krakowa przez Wadowice na Śląsk

Łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej ma o kwadrans skrócić podróż pociągiem z Krakowa przez Wadowice na Śląsk. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na jej budowę. Szacowana wartość umowy to ponad 25 mln zł netto – podały w poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe.

"Nowa łącznica kolejowa wpisuje się w strategię inwestycji kolejowych w Małopolsce. Jej powstanie skróci czas przejazdu między ważnymi ośrodkami regionu, a komfort podróżowania się zwiększy" - uważa minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że łącznica powstanie na stacji Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona. "Dzięki niej wyeliminowana zostanie konieczność zmiany kierunku jazdy. To pozwoli skrócić prawie o kwadrans podróże na trasie z Krakowa przez Wadowice i Andrychów do Bielska-Białej" - podała.

Łącznica kolejowa to nowy odcinek toru, który połączy dwie zelektryfikowane linie: Skawina - Żywiec (nr 97) i Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona - Bielsko-Biała (nr 117). "Wybudowany zostanie prawie półkilometrowy nasyp, na którym będzie tor i rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zamontowana zostanie sieć trakcyjna. Sprawny przejazd pociągów umożliwić ma rozbudowa mostu w miejscu połączenia łącznicy z linią Skawina - Żywiec" - wyjaśniła Szalacha.

Rozpoczęcie robót zaplanowano na czerwiec 2022 r., a zakończenie do połowy 2023 r. Szacowana wartość zamówienia to ponad 25 mln zł netto. Inwestycja współfinasowana jest z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa łącznicy to kolejna inwestycja w tym rejonie, która ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności podróży z Krakowa na Podbeskidzie. Dotychczas wykonano już prace między Wadowicami a Andrychowem. Dostępność kolei zwiększył nowy przystanek w Wadowicach. Poprawił się komfort obsługi na stacji Andrychów i przystankach - Chocznia, Chocznia Górna oraz Inwałd. Wszystkie perony zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Kontynuowane są prace na przejazdach, które zwiększą bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Będzie też wybudowana mijanka w Barwałdzie Średnim, dzięki czemu tą trasą będzie mogło kursować więcej pociągów.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiadał w lipcu ub.r., że celem jest, by już za kilka lat można było przejechać pociągiem z Krakowa do Bielska-Białej w czasie poniżej 2 godz.

