Lafarge Cement chce wejść w branżę modułowego budownictwa mieszkaniowego

Lafarge Cement chce wejść w segment modułowego budownictwa mieszkaniowego. Spółka czeka na zgodę UOKiK, by przejąć firmę HM Factory z tej branży. "Widzimy przyszłość w rozwoju modułowego budownictwa mieszkalnego. Segment prefabrykacji betonowej rośnie - poinformował PAP Laferge Cement.

Lafarge Cement zamierza przejąć podwarszawską spółkę HM Factory sp. z o.o. Koncern 21 grudnia 2022 r. złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w tej sprawie.

Jak podano HM Factory jest częścią Grupy kapitałowej HM Inwest - dewelopera mieszkaniowego z siedzibą w Warszawie. To producentprefabrykowanych elementów żelbetowych i wykonawca konstrukcji prefabrykowanych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, biurowego i użyteczności publicznej z fabryką zlokalizowaną w Sochaczewie.

Lafarge Cement natomiast należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Holcim (dawniej grupa Lafarge Holcim), która jest producentem cementu i innych materiałów budowlanych, w tym betonu towarowego, a także zajmuje się wydobyciem, przerobem i sprzedażą kruszyw. Na terenie Polski tę działalność prowadzi spółka Lafarge Cement S.A. oraz spółka od niej zależna Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o.o. Dodano, że przedmiotem działalności tych spółek jest głównie produkcja suchych zapraw dla budownictwa i płynnych hydroizolacji bitumicznych.

PAP: Czy to oznacza, że spółka Lafarge Cement chce rozwijać się w kierunku produktów wyżej przetworzonych i o wyższych marżach?

Mateusz Piotrowski, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Lafarge w Polsce: W Lafarge mamy ambitne plany, co do dalszego rozwoju w duchu budownictwa zrównoważonego. Podstawą naszej strategii biznesowej jest poszukiwanie nowych okazji do rozwoju w biznesach spokrewnionych. Dlatego kontynuujemy dywersyfikację naszej działalności i wchodzimy w nowoczesne technologie prefabrykacji. Widzimy przyszłość w rozwoju modułowego budownictwa mieszkalnego. Dane pokazują, że segment prefabrykacji betonowej rośnie. Szczególnie obszar budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego z wykorzystaniem prefabrykatów odnotowuje dwucyfrowy wzrost.

PAP: Co jeszcze skłoniło Lafarge Cement do przejęcia HM Factory? Dlaczego stała się ona atrakcyjna dla Lafarge?

MP: Widzimy dużą synergię pomiędzy oferowanymi przez nas produktami, a ich wykorzystaniem w budownictwie prefabrykowanym. Mówimy tu o cementach, betonie, ale również systemach izolacji, tynkach czy posadzkach. Od dłuższego już czasu posiadamy w swojej ofercie cementy i betony o niskim śladzie węglowym. Wykorzystanie ich do tworzenia prefabrykowanych elementów budynków wpisuje się w nasza strategię zrównoważonego budownictwa opartego na niskoemisyjnych materiałach budowlanych. Takie materiały są już standardem w innych państwa jak np. w krajach skandynawskich, a patrząc na to, w jakim kierunku idzie unijne prawodawstwo, będzie też wymagane w innych krajach w najbliższych latach. Budownictwo modułowe pozwala też na minimalizację odpadów budowalnych w porównaniu z tradycyjną budową, a także przyspiesza cały proces budowy tworząc go bardziej efektywnym. Zatem prefabrykacja łączy w sobie to, co jest podstawą naszego rozwoju, innowacje z poszanowaniem otaczającego nas środowiska naturalnego.

PAP: Kiedy planowana jest finalizacja transakcji?

MP: Będzie to zależeć od rozpatrzenia przez UOKiK naszego wniosku.

PAP: Czy Lafarge Cement zakłada kolejne przejęcia w tej branży?

MP: Nasz strategiczny cel to bycie liderem innowacyjnych i zrównoważonych materiałów budowlanych, a prefabrykacja wpisuje się w jego realizację. Analizujemy rynek i planujemy dalszy rozwój poprzez wzrost organiczny jak i kolejne akwizycje.

