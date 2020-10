Lasy Państwowe chcą w 2021 r. sprzedać prawie tyle samo drewna, ile w tym roku

Lasy Państwowe chcą sprzedać w 2021 r. blisko 40,2 mln m sześc. drewna - wynika z zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Najwięcej drewna, bo blisko 4 mln m sześć. zamierza w przyszłym roku sprzedać Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ze Szczecina.

W 2020 roku LP oferowały do sprzedaży 40,3 mln m sześc. drewna.

Zgodnie z ofertą sprzedaży drewna LP dołączoną do decyzji dyrektora generalnego Lasów do sprzedaży ofertowej i na aukcje systemowe trafi ponad 33,7 mln m sześc. drewna. W ramach puli technicznej (sprzedaż na aukcjach e-drewno) do zainteresowanych skierowanych zostanie ponad 1,3 mln m sześc. drewna. Z decyzji szefa LP wynika ponadto, że Lasy Państwowe chcą sprzedać w detalu ponad 4,2 mln m sześc. drewna.

Najwięcej drewna, bo blisko 4 mln m sześc. chce sprzedać RDLP w Szczecinie. Na kolejnych miejscach są dyrekcje w Katowicach (3,5 mln m sześc.), we Wrocławiu (3,3 mln m sześc.), w Szczecinku (3,2 mln m sześc.), w Olsztynie (3 mln m sześc.) oraz w Białymstoku (2,8 mln m sześc.). Najmniej drewna zamierzają sprzedać dyrekcje w Krakowie (980 tys. m sześc.), w Warszawie (1 mln m sześc.) oraz w Gdańsku (1,5 mln m sześc.).