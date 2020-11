Lasy Państwowe odrabiają tegoroczne straty spowodowane przez COVID-19

W związku z koronawirusem Lasy Państwowe sprzedały do końca października o 7 proc. mniej drewna niż pierwotnie planowały w tym okresie - dowiedziała się PAP. Najgorszym miesiącem był kwiecień, kiedy sprzedaż była niższa o 30 proc. niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Przedsiębiorstwo wyjaśniło, że plan na rok 2020 zakładał pozyskanie 40,1 mln m sześc. drewna, a sprzedaż na poziomie 40,5 mln m sześc. Do 22 października LP sprzedały ok. 30 mln m sześc. drewna, co stanowi nieco ponad 74 proc. rocznego planu. Opóźnienie w sprzedaży wynosi 7 proc., a w przypadku pozyskania 8 proc.

Lasy przekazały, że opóźnienie wynika z wiosennego zamrożenia gospodarek europejskich, w tym polskiej, co doprowadziło także do kryzysu w przemyśle drzewnym.

"Wstrzymujące produkcję zakłady zaczęły przesuwać terminy odbioru zakontraktowanego od LP drewna albo w ogóle się z nich wycofywać. W reakcji LP ograniczyły pozyskanie tylko do cięć sanitarnych, koniecznych ze względów przyrodniczych (usuwanie drzew zamierających w wyniku gradacji szkodników), uprzątających wiatrołomy oraz sytuacji, kiedy klienci podtrzymywali swoje zamówienia na surowiec" - podały LP.

W szczycie lockdownu, czyli kwietniu, Lasy sprzedały o 30 proc. mniej drewna niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a pozyskanie spadło blisko o połowę (46 proc.).

"Począwszy od maja sytuacja na rynku zaczęła się poprawiać i w kolejnych miesiącach wróciła do względnej normy. Dlatego, choć sprzedaż drewna jest istotnie mniejsza niż zakładał plan, to - zważywszy na okoliczności będące następstwem pandemii COVID-19 - sytuacja jest lepsza niż spodziewano się wiosną" - przyznały Lasy Państwowe.

Lasy Państwowe rozpoczęły już sprzedaż drewna na rok 2021. Co roku z całości zaplanowanego do pozyskania drewna LP zdecydowaną większość przeznaczają dla przedsiębiorców. W przyszłym roku będzie to 33,8 mln m sześc. z blisko 40 mln m sześc. Z tej puli 80 proc. surowca trafia do tzw. sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D). Dostęp do niego mają ci przedsiębiorcy, którzy posiadają tzw. historie zakupu, tzn. już nabywali drewno od LP w poprzednich latach. Pozostałe 20 proc. drewna przemysłowego trafia na tzw. aukcje systemowe, które odbywają się dwa razy - na każde półrocze. Na aukcjach systemowych drewno mogą kupować wszyscy przedsiębiorcy, także podmioty nowe, nieposiadające historii zakupów. Trafia na nie również drewno, którego nie udało się sprzedaż w Portalu Leśno-Drzewnym. Przedsiębiorcy mogą też nabywać surowiec na aukcjach e-drewno, które odbywają się cały czas, na bieżąco. Sprzedawane jest tam drewno, które nie znalazło nabywców w pozostałych procedurach, a także m.in. pozostałości drzewne czy surowiec nieprzewidziany wcześniej w planach pozyskania, np. drewno poklęskowe.

W październiku Lasy Państwowe zakończyły już tę część sprzedaży na rok 2021, która przeznaczona jest dla stałych klientów i odbywa się w Portalu Leśno-Drzewnym. Do sprzedaży w tej procedurze skierowano nieco ponad 27 mln m sześc. drewna, z czego przedsiębiorcy zakontraktowali ostatecznie 25,6 mln m sześc. (95 proc.).

Niesprzedany surowiec, czyli ok. 1,4 mln m sześc., zostanie skierowany na aukcje systemowe. Pierwsza odbędzie się w listopadzie br., druga najprawdopodobniej w drugim kwartale 2021 r.

Lasy Państwowe sprzedają przedsiębiorcom drewno na pniu. Oznacza to, że firmy składają oferty, następnie przetarg jest rozstrzygany i na tej podstawie zawierane są umowy. Dopiero w nowym roku zakontraktowane drewno jest pozyskiwane.

Plan na 2021 r. zakłada, że leśnicy pozyskają blisko 40 mln m3 drewna, przy sprzedaży sięgającej niecałych 40,2 mln m sześc. Lasy Państwowe podkreśliły, że byłoby to najniższe pozyskanie od roku 2016. Z tego do sprzedaży dla przedsiębiorców w PL-D i na aukcjach systemowych przewidziano blisko 33,8 mln m3 drewna, a co najmniej 1,7 mln m sześc. na aukcjach e-drewno. Do sprzedaży detalicznej odbywającej się w nadleśnictwach, z której korzystają klienci indywidualni kupujący głównie drewno na opał, Lasy przeznaczą w przyszłym roku 4,2 mln m sześc.