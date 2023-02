Lasy Państwowe: w 2023 do przedsiębiorców trafi 35 mln m sześc. drewna

W 2023 roku do przedsiębiorców trafi 35 mln m sześc. drewna - poinformowały w poniedziałek Lasy Państwowe. W 2022 r. w ramach sprzedaży detalicznej m.in. na cele opałowe sprzedano ok. 6 mln m sześc. drewna. Jak zapewniły w 2023 r. ma być to podobna ilość surowca.

Przedstawiciele Lasów Państwowych oraz resortu klimatu i środowiska brali w poniedziałek udział w posiedzeniu senackiej komisji środowiska, na której przedstawiona została informacja Dyrektora Generalnego LP o stanie lasów w Polsce.

Paweł Boski naczelnik biura marketingu w LP poinformował podczas posiedzenia komisji, że zgodnie z prowizorium w 2023 roku Lasy Państwowe planują przeznaczyć do sprzedaży dla przedsiębiorców 35 mln m sześc. drewna. W 2022 roku było to niespełna 36 mln m sześc. "LP wychodząc na przeciw prośbom przedsiębiorców w związku z sytuacją geopolityczną podjęły decyzję o przesunięciu ok. 2,5 mln (m sześc. drewna) z umów zawartych w 2022 na rok 2023, tak żeby odbiorcy mogli je zrealizować" - dodał.

Boski przyznał, że Lasy widzą lekki spadek, osłabienie przemysłu drzewnego, jeśli chodzi o odbiór surowca. "Ale jesteśmy w ciągłych rozmowach i staramy się w sposób dynamiczny reagować" - zapewnił.

Przedstawiciel Lasów Państwowych dodał, że w 2022 roku zwiększyła się sprzedaż detaliczna drewna, głównie na potrzeby opałowe. Poinformował, że w ub.r. Lasy sprzedały nieco ponad 6 mln m sześc. drewna, co było o blisko 2 mln m sześc. więcej niż średnioroczna sprzedaż na takie potrzeby w poprzednich latach. Udział drewna opałowego w tej sprzedaży wyniósł 88 proc. "Podobne wartości są na 2023 rok, tak żeby odbiorcy indywidualni mogli się zabezpieczyć" - zapewnił Boski.

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Tabor poinformował, że w 2022 roku prowadzono "dynamiczną akcję skupowania gruntów" m.in. od rolników oraz innych osób chcących sprzedać grunty leśne. Przypomniał, że Lasy korzystały m.in. w prawa pierwokupu takich gruntów. "Nabyliśmy w 2022 r. 4 tys. 681 ha wydając na to blisko 170 mln zł. Dzięki temu zasób, którym gospodarują Lasy Państwowe zwiększył się o blisko 6 tys. ha, przy czym lasów przybyło 8,5 tys. Oddawaliśmy sporą część gruntów niezalesionych. W związku z tym saldo wyszło ok. 6 tys., ale w tym powierzchnia leśna wzrosła nam o 8,5 tys." - poinformował.

Tabor dodał, że w 2022 roku dokonano odnowień lasów i zalesień na łącznej powierzchni blisko 66 tys. ha.; blisko 20 proc. to były odnowienia naturalne. Dodał, że w ub.r. udało się zalesić tylko 351 ha gruntów. Podkreślił, że LP chciałby zalesiać na większej powierzchni, ale podaż gruntów przydatnych do zalesienia jest "mocno ograniczona".

Zwrócił uwagę, że istnieje dość duży potencjał, który Lasy mogłyby wykorzystać i wiąże się on z zasobami KOWR. "Mają oni ponad 1 mln ha działek, które są w ich dyspozycji. Z tego jakaś część - dość istotna - jest taka, która ani nie jest dzierżawiona, ani zasadniczo też nie bardzo się nadaje do uprawy (...) Takie działki moglibyśmy przejąć od KORW i je zalesić, ale wymagana jest do tego zmiana prawa, po to żeby zaistniała możliwość nieodpłatnego przekazywania takich gruntów na cele gospodarki leśnej" - dodał zastępca Dyrektora Generalnego LP.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl