Latem czeka nas szczyt inflacji

W kolejnych miesiącach inflacja będzie determinowana cenami żywności oraz paliw. Szczyt inflacji może przypaść na sierpień - powiedział członek zarządu NBP Paweł Szałamacha, który uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Inflacja będzie determinowana przez ceny żywności. A dokładniej czy uda się otworzyć korytarze transportowe dla ziemiopłodów z Ukrainy. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych - poziom cen będzie determinowany przez to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych - wyjaśnił.

Konieczne są wysiłki międzynarodowe, by otworzyć te korytarze i jeśli to się uda, będziemy po bezpiecznej stronie inflacji. Jeśli nie, to mamy poważny problem - ocenił.

"Cykl podwyżek stóp procentowym może potrwać jeszcze kilka posiedzeń RPP; kilka takich decyzji jeszcze się odbędzie" - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że dynamika podwyżek stóp może być jednak malejąca. "Jeśli będziemy widzieć, że inflacja hamuje, to równie dobrze te podwyżki mogą być bardziej umiarkowane" - przyznał.

Szałamacha przypomniał, że NBP już od pół roku kontynuuje cykl podwyżek stóp procentowych i ostatnio prezes banku centralnego Adam Glapiński zapowiedział, iż "ta polityka będzie kontynuowana do czasu opanowania i stłumienia inflacji, ale będzie też brał pod uwagę tempo rozwoju gospodarczego i poziom bezrobocia".

Szałamacha zwrócił też uwagę, że cały czas trwają prace i negocjacje nad rozwiązaniami pozytywnymi na innych rynkach produktowych. "Jeśli Amerykanie będą w stanie wynegocjować porozumienie otwierające Iran na rynki eksportowe ropy naftowej, to czeka nas pozytywne zaskoczenie. Cena ropy może wówczas spaść w ciągu kilku tygodni do 80 dolarów za baryłkę. Gdyby do tego doszło, po dwóch miesiącach mogłoby to pozytywnie wpłynąć na poziom inflacji" - ocenił.

Pytany o stan polskiej gospodarki Szałamacha stwierdził, że jest "bardzo przyzwoita" na tle Europy. Dodał też, że w przyszłym roku "możemy się obracać na poziomie 4 proc. wzrostu gospodarczego".

"Jeśli zostanie powstrzymana militarnie Rosja, to oczekuję napływu inwestycji zarówno bezpośrednich jak i portfelowych do naszej części Europy" - dodał.

