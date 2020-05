Łatwo zamrozić, trudniej odmrozić

Od poniedziałku 18 maja Polska wchodzi w kolejny etap odmrażania gospodarki. Po kilku tygodniach otwarte zostaną - przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych - lokale gastronomiczne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Polska nie jest pierwszym krajem, w którym rozpoczęto odmrażanie gospodarki.





Drugi kraj, któremu udało się okiełznać epidemię, to Korea Południowa. Miała ona jednak pewne doświadczenia z poprzednich epidemii nawiedzających tę część świata, jak SARS, i zdecydowała się na ograniczony i miękki lockdown – część punktów handlowych była rzeczywiście zamknięta, ale bardziej istotna okazało się rygorystyczne i konsekwentnie przestrzegane zasady dystansu społecznego i noszenie maseczek (co przy zdyscyplinowaniu koreańskiego społeczeństwa przynosiło efekty), a na dodatek testy – przesiewowe, skierowane przede wszystkim do grup ryzyka i wykorzystanie technologii do namierzania potencjalnych zakażonych.Epidemię ma już za sobą (przy zastrzeżeniu: na razie) Nowa Zelandia, która na ścisłą kwarantannę i lockdown zdecydowała się na wczesnym etapie epidemii i dzięki jej rygorystycznemu przestrzeganiu i dużej liczbie testów, które pozwoliły na zidentyfikowanie bezobjawowych zakażonych, mogła znieść obostrzenia po po półtora miesiąca (chociaż zasady dystansu społecznego i nowe rygory sanitarne pozostają).Dla reszty świata problem odmrażania gospodarki (może poza Szwecją, która poszła inną drogą) to wciąż fundamentalne wyzwanie. Z jednej strony szybsze odmrożenie to szybszy powrót gospodarki do normalności i lepsza pozycja konkurencyjna wobec krajów, które to zrobią później. Zbyt wczesne odmrożenie jednak oznacza nową falę pandemii i zdrowotną, a w konsekwencji i gospodarczą (w tle polityczną i społeczną katastrofę.Komisja Europejska, która wydała zalecenia dotyczące znoszenia rygorów, stwierdziła, że przy odmrażaniu gospodarek poszczególne rządy powinny brać pod uwagę takie kryteria jak znaczny spadek rozprzestrzeniania się koronawirusa i wystarczająca wydajność systemu opieki zdrowotnej (chodzi o to, by w razie fali zachorowań wszyscy potrzebujący otrzymali opiekę - stąd skądinąd wynika też strategia naszego rządu - wypłaszczanie skali zachorowań nawet kosztem dłuższego trwania epidemii).Kryteria nie są ostre - dlatego poszczególne kraje przyjmują własne tempo odmrażania gospodarki, starając się wyważyć argumenty zdrowotne i gospodarcze.Jako jedna z pierwszych na kontynencie na poluzowanie reguł zdecydowała się Austria. Od 14 kwietnia nastąpiło tam otwarcie sklepów o wielkości do 400 m2, sklepów z narzędziami i materiałami budowlanymi oraz centrów ogrodniczych. Mogą one przyjąć maksymalnie 1 klienta w przeliczeniu na 20 m2 powierzchni obiektu. W drugim etapie, od 1 maja, dopuszczono otwarcie większych sklepów, centrów handlowych oraz zakładów fryzjerskich. Od połowy maja ruszają restauracje i hotele. Na lipiec planowane jest zniesienie zakazu zgromadzeń publicznych.W Niemczech od 19 kwietnia rozpoczęło się stopniowe uwalnianie handlu (sklepy do 800 m), od 4 maja funkcjonują zakłady fryzjerskie, w ograniczonym zakresie mogą również działać hotele. Od 11 maja część landów zdecydowała się na wznowienie zajęć szkolnych i otwarcie sklepów. Lada moment, od 16, maja Austriacy wrócą na boiska.We Francji kraj podzielono na dwie strefy - czerwoną (gdzie liczba zakażeń jest większa - północno-wschodnia część kraju) i zieloną. W tej drugiej od poniedziałku 11 maja zaczęto otwierać się m.in. sklepy oraz szkoły podstawowe. Zluzowano też inne ograniczenia - m.in. zakaz podróży dla obywateli (ale tylko do 100 km od miejsca zamieszkania), zezwolono również na spotkania towarzyskie do 10 osób. Pomimo planów luzowania obostrzeń, zarówno granice kraju, jak i hotele czy restauracje nadal będą zamknięte. Decyzja w tym zakresie będzie podejmowana pod koniec maja.Czechy swoje plany znoszenia ograniczeń ogłosiły jeszcze w kwietniu. Od 11 maja jest możliwe podróżowanie pociągami lub autobusami za granicę, a restauracje, które mają ogródki, wznowiły funkcjonowanie. Otwarcie wszystkich lokali gastronomicznych planowane jest na 25 maja, rząd wyraził również zgodę na ponowne uruchomienie salonów kosmetycznych, jednak z zastrzeżeniem noszenia maseczek oraz przyłbic przez personel.We Włoszech premier Włoch Giuseppe Conte jeszcze pod koniec kwietnia zdecydował o luzowaniu wprowadzonych ograniczeń od początku maja. Już od 4 maja umożliwiono restauracjom sprzedaż jedzenia na wynos, obywatele mogą odwiedzić swoich bliskich, a do pracy powróciły zakłady produkcyjne. W połowie maja będzie możliwe otwarcie miejsc kultury (muzea, biblioteki), a od 1 czerwca do pracy powrócą restauratorzy, fryzjerzy czy kosmetyczki. Szkoły poczekają jednak na otwarcie aż do września.W Danii w połowie kwietnia otwarto szkoły. Od 20 kwietnia działają także fryzjerzy, salony kosmetyczne, księgarnie i małe pojedyncze sklepy (przy zachowaniu dystansu społecznego i obowiązku maseczek. Od 10 maja czynne są i większe sklepy, a także kina i centra handlowe, zniesiono również zakaz zgromadzeń do 10 osób. Zakaz organizacji festiwali i dużych zgromadzeń ma obowiązywać do końca sierpnia.Szwajcaria zdecydowała się na wznowienie zabiegów w szpitalach (włącznie z przypadkami nie wymagającymi natychmiastowej interwencji) i praktyk ambulatoryjnych, otworzenie zakładów fryzjerskich, salonów masażu i kosmetycznych, salonów tatuażu, sklepów dla majsterkowiczów, centrów ogrodniczych i kwiaciarni, myjni od 27 kwietnia. Od 11 maja otwarto szkoły podstawowe. Od 8 czerwca mają na powrót zaczął działać szkoły średnie, zawodowe i uczelnie, muzea, biblioteki, ogrody zoologiczne i botaniczne.W Irlandii przedłużono krajowe ograniczenia do 18 maja i dopiero w poniedziałek zostanie podjęta decyzja o odmrażaniu gospodarki. Ma ono przebiegać w pięciu etapach. Szkoły pozostaną zamknięte do początku nowego roku szkolnego. Do końca sierpnia obowiązuje zakaz organizacji imprez publicznych.Jak widać, każdy kraj zdecydował się na własną ścieżkę odmrażania. praktyka pokaże, na ile skuteczną - zarówno pod względem medycznym, jak i ekonomicznym. Np. z Niemiec dochodzą sygnały, że po dotychczasowym zluzowaniu rygorów ponownie wzrósł tzw. współczynnik R, określający, ile osób zaraża jeden chory.Nie wiadomo również, czy nawet szybkie odmrażanie przyniesie oczekiwane skutki - chociażby pierwsze doświadczenia i obserwacje po otwarciu galerii handlowych w Polsce wskazują, że ruch jest znacznie mniejszy niże przedepidemiczna norma - i to nie tylko ze względu na wymogi zachowania dystansu społecznego, ale po prostu cześć ludzi wciąż unika większych skupisk. Może się więc okazać, że nawet szybkie znoszenie rygorów nie gwarantuje powrotu do wcześniejszej aktywności gospodarczej.Cóż, gospodarka to żywy organizm. Ten zawsze można zamrozić, z odmrożeniem jest jednak znacznie większy problem.