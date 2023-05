Lawinowo rośnie liczba pozwów w sprawie kredytów frankowych

Liczba pozwów w sprawach kredytów frankowych w I kw. 2023 r. dynamicznie wzrosła. Frankowicze weszli na ścieżkę sądową już niemal w 22,2 tys. przypadków, a spraw jest o 58 proc. więcej niż rok wcześniej - dodano.

"Rzeczpospolita" przypomina, że w połowie lutego rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE przedstawił bardzo korzystną dla konsumentów opinię, zgodnie z którą banki nie mają prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu walutowego ze względu na zawarte w niej nieuczciwe warunki. Oznacza to, że frankowicze po wygranym procesie mogliby oddać bankowi tylko tyle, ile pożyczyli, bez płacenia odsetek. Jak dodaje gazeta, opinia rzecznika to nie wyrok, ale i tak zachęciła wiele osób do wejścia z bankiem na ścieżkę sądową.

Z naszej analizy "Rz" wynika, że liczba pozwów w sprawach kredytów CHF w I kw. 2023 r. dynamicznie wzrosła. W przypadku kilku banków notowanych na giełdzie łączna liczba spraw skierowanych do sądu sięgnęła 83 tys. na koniec marca br. "To o niemal 11 proc. więcej w porównaniu z końcem minionego roku i aż 45 proc. więcej w porównaniu z końcem marca 2022 r. Większość banków zanotowała też rekordową kwartalną liczbę nowych pozwów" - czytamy.

Według "Rz" najczęściej pozywanym bankiem (wśród notowanych na giełdzie) jest PKO BP: ma też największy portfel kredytów we frankach szwajcarskich i najwięcej takich klientów (ponad 100 tys.).

Łącznie frankowicze weszli na ścieżkę sądową już niemal w 22,2 tys. przypadków (a spraw jest o 58 proc. więcej niż rok wcześniej). W samym I kw. wpłynęło ok. 2,67 tys. nowych pozwów i z naszych szacunków wynika, że to rekord na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów.

Podobnie o rekordach w napływie nowych spraw można mówić w przypadku Santander Bank Polska, Pekao, BNP Paribas Bank Polska czy BOŚ. Dynamicznie przybywa też chętnych do sądowej batalii z mBankiem i Millennium, choć w ujęciu kwartalnym nie zostały pobite rekordy z początku minionego roku.

