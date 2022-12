Łaźnia Moszczenica zaprasza mieszkańców Jastrzębia do współtworzenia wystawy o historii miasta

W przyszłym roku w byłych łaźniach górniczych kopalni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju otwarta zostanie wystawa stała poświęcona węglowi oraz historii tego górniczego miasta. Twórcy ekspozycji zachęcają mieszkańców, by włączyli się w jej przygotowanie, dzieląc się pamiątkami i wspomnieniami.

"Proszę jastrzębian, by zechcieli wziąć udział w tej inicjatywie i podzielili się swoją wersją historii miasta; historią widzianą ze swojej perspektywy. W tym szczególnym, jubileuszowym roku, stwórzmy razem wystawę, która ma twarz jastrzębian" - zachęca prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, nawiązując do przyszłorocznego jubileuszu 60-lecia miasta.

Dawne łaźnie zlikwidowanej kopalni Moszczenica są siedzibą Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica. Obecnie kosztem blisko 6,5 mln zł powstaje tam Carbonarium - wystawa stała, której motywem przewodnim będzie węgiel. Przygotuje ją wybrana w przetargu firma Trias AVI z Warszawy, która zaprojektowała i wykonała dotąd ponad 1,5 tys. instalacji - wśród nich wiele interaktywnych wystaw i multimedialnych ekspozycji.

Pracownicy Łaźni Moszczenica apelują do jastrzębian, by zechcieli włączyć się w tworzenie tej części wystawy, która będzie poświęcona historii miasta - jej podstawą mają być właśnie osobiste historie mieszkańców.

"Okolice świąt to czas, w którym częściej spędzamy czas z rodziną, zaglądamy do rodzinnych albumów, wspominamy. Sięgnijcie do pamięci, porozmawiajcie z rodzicami czy dziadkami. Zapraszamy do nas - weźcie ze sobą zdjęcia, pamiątki lub same wspomnienia i anegdoty. To pomoże nam zbudować subiektywną opowieść o powstawaniu miasta. Szukamy materiałów o jego początkach, o budowaniu osiedli, powstawaniu kopalń, ale też o życiu codziennym jastrzębian w tym ciekawym czasie" - wyjaśnia dyrektorka Łaźni Moszczenica Izabela Grela.

Pierwszych stu mieszkańców, którzy podzielą się swoją historią i pomogą w stworzeniu wystawy, otrzyma kalendarz "Kopalnie Śląska", w którym znalazła się również Łaźnia Moszczenica. Osoby, chcące wzbogacić wystawę, mogą zgłaszać się telefoniczne pod numerem 532 220 088 lub mailowo na adres historia@laznia.jastrzebie.pl.

Wystawa w dawnej łaźni będzie interaktywna - tradycyjne drukowane ścianki i plansze z tekstem i obrazami będą uzupełnieniem treści ukazywanych na dotykowych monitorach i projektorach. Motywem przewodnim ekspozycji będzie węgiel - od pierwiastka, poprzez wykorzystanie w przemyśle, po rolę, jaką odegrał w historii miasta. Będzie też mowa o zastosowaniach węgla w świecie nauki oraz o transformacji i ekologicznych sposobach użytkowania tego paliwa.

Carbonarium powstanie jako element projektu Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska - Polska "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" realizowanego wraz z Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza i partnerami czeskimi: Dolni Oblast Vitkovice oraz Moravian-Silesian Tourism. Oprócz wystawy stałej, w Łaźni Moszczenica ma powstać również Centrum Porozumienia Jastrzębskiego oraz Punkt Informacji Turystycznej.

