Leasing coraz łatwiejszy - jego rola znacznie wzrośnie w ciągu 5 lat

Jak poinformowano w piątkowej informacji prasowej, lasing jest najczęściej wskazywanym sposobem finansowania inwestycji MŚP - 8 na 10 przedstawicieli tego sektora miało z nim do czynienia przynajmniej raz.

"W opinii zdecydowanej większości (87 proc.), w perspektywie kolejnych 5 lat rola tego narzędzia jeszcze wzrośnie" - wynika z raportu EFL "Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą".

Z raportu wynika, że aby ta prognoza się sprawdziła, standardem na rynku leasingowym musi być customizacja oferty, szybki proces sprzedaży oraz zdalna obsługa klienta. Eksperci podkreślają, że w przyszłości obsługa klienta przez człowieka, a nie bota, może stać się dobrem luksusowym.

Jak pokazał raport, 55 proc. firm MŚP preferuje model szybkiej transakcji, a 17 proc. oczekuje doradztwa, co wiąże się z wydłużeniem procesu. Z kolei 50 proc. przedsiębiorców liczy na dokonanie zakupu leasingu, podczas gdy dwa razy mniej zapytanych wciąż jest przywiązanych do tradycyjnego kanału sprzedaży bezpośrednio u doradcy leasingowego (24 proc.).

Z raportu wynika, że szybki proces zakupu leasingu jest zdecydowanie ważniejszy dla najstarszych badanych - 67 proc. przedstawicieli pokolenia Baby Boomers wobec 37 proc. Zetek. Z kolei najmłodsi zdecydowanie częściej potrzebują doradztwa. 6 na 10 przedstawicieli pokolenia BB preferuje zakup leasingu na platformie bez doradcy, wśród Zetek tego zdania jest tylko co czwarty zapytany (26 proc.).

"W obsłudze klienta leasingowego będziemy mieć do czynienia z dwoma zjawiskami. Z jeszcze większą standaryzacją usług w obszarze MŚP, czyli proste, łatwe do zdalnego procesowania produkty. Po drugie, z samoobsługą, czyli dalej pogłębiającą się cyfryzacją usług finansowych, tak żeby klient mógł sobie +wyklikać+ umowę leasingową samodzielnie" - uważa Wojciech Przybył z zarządu EFL. Jak dodał, branża musimy być przygotowani na model hybrydowy, w którym to klient decyduje czy chce przejść przez cały proces online czy ze wsparciem doradcy leasingowego.

Według raportu, w perspektywie kolejnych lat należy spodziewać się większej specjalizacji branżowej poszczególnych leasingodawców. Jak tłumaczą autorzy raportu, wynika z trzech czynników.

"Po pierwsze, leasing wymaga wysokich kompetencji w zakresie ryzyka związanego z odsprzedażą przedmiotu. Po drugie, budowanie bardziej atrakcyjnych ofert wymagać będzie lepszego zrozumienia branży, jej specyfiki. I po trzecie, tej specjalizacji i personalizacji oczekują sami leasingobiorcy - największym oczekiwaniem aż 91 proc. przedsiębiorstw wobec firm leasingowych jest spersonalizowana oferta" - wyjaśniono.

Patrząc z kolei na pozafinansowe aspekty oferty leasingowej, dla zdecydowanej większości badanych (80 proc.) przy wyborze firmy leasingowej w perspektywie 5 lat ważna będzie jakość i dostępność doradcy. W szczególności ma to znaczenie dla najstarszych przedsiębiorców - 94 proc. przedstawicieli pokolenia BB wskazuje na ten czynnik. Wśród Zetek - 56 proc. Dla 73 proc. przedsiębiorców ważna jest przyjazna platforma do zarządzania finansami, a dla 72 proc. - możliwość zdalnej obsługi.

"W dobie postępującej cyfryzacji, przenoszenia coraz większej liczby elementów procesu leasingowego do kanału zdalnego, obsługa klienta przez żywego człowieka może stać się wartością samą w sobie" - ocenili autorzy raportu.

Raport "Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą" jest jedenastym opracowaniem z serii "Pod lupą" wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy w ramach autorskiego projektu "Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm".

EFL to jedna z największych firm leasingowych w Polsce - w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. W 2020 roku firma sfinansowała leasingami i pożyczkami aktywa o łącznej wartości 5,7 mld zł, co stanowi 0,7-procentowy spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

