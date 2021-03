Leasing konsumencki. Jak sobie radzić w razie kłopotów ze spłatą

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania środków trwałych wśród przedsiębiorców. Nie jest on dostępny wyłącznie dla klientów prowadzących działalność gospodarczą, ale również dla tych, którzy takiej działalności nie prowadzą – a więc dla konsumentów. Niestety, mogą zdarzyć się kłopoty ze spłatą rat leasingowych. Co w takiej sytuacji może zrobić konsument korzystający z leasingu?

Trudności ze spłatą rat

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu

Trudności ze spłatą rat Aleksandra Chrzanowska z PKO Leasing zwraca uwagę, że klienci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, najczęściej finansują za pomocą leasingu konsumenckiego zakup samochodów osobowych. To dogodny i szybki sposób na użytkowanie wybranego, wymarzonego samochodu.Czytaj też: PKO Leasing: Nie boimy się fintechów Niestety w trakcie trwania umowy leasingu nie zawsze wszystko przebiega tak, jakbyśmy chcieli. Mogą się pojawić niespodziewane sytuacje, jak utrata pracy czy zmniejszenie przychodów, w których klient – konsument – będzie miał trudności z terminowym regulowaniem opłat leasingowych lub całkowicie utraci zdolność ich spłaty. Co klient może zrobić w takiej sytuacji? Na jakie rozwiązania ze strony firmy leasingowej może liczyć?Jak wskazuje Aleksandra Chrzanowska, w przypadku problemów z regulowaniem płatności leasingowych wybór optymalnego rozwiązania należy oczywiście do klienta. Należy pamiętać, że każda sytuacja, w której się znalazł, jest indywidualna, a każda transakcja - inna.– Musi on uwzględnić kilka kwestii, w tym m.in., czy jest w stanie spłacać raty w niższej kwocie, czy obecny stan jest przejściowy czy trwały. To dogodny i szybki sposób na użytkowanie wybranego, wymarzonego samochodu.Czytaj też: PKO Leasing: Nie boimy się fintechów Niestety w trakcie trwania umowy leasingu nie zawsze wszystko przebiega tak, jakbyśmy chcieli. Mogą się pojawić niespodziewane sytuacje, jak utrata pracy czy zmniejszenie przychodów, w których klient – konsument – będzie miał trudności z terminowym regulowaniem opłat leasingowych lub całkowicie utraci zdolność ich spłaty. Co klient może zrobić w takiej sytuacji? Na jakie rozwiązania ze strony firmy leasingowej może liczyć?Jak wskazuje Aleksandra Chrzanowska, w przypadku problemów z regulowaniem płatności leasingowych wybór optymalnego rozwiązania należy oczywiście do klienta. Należy pamiętać, że każda sytuacja, w której się znalazł, jest indywidualna, a każda transakcja - inna.– Musi on uwzględnić kilka kwestii, w tym m.in., czy jest w stanie spłacać raty w niższej kwocie, czy obecny stan jest przejściowy czy trwały. Jeśli klient uwzględni te wszystkie aspekty, to wspólnie z finansującym będzie mógł wypracować najlepsze rozwiązanie dla danej sytuacji – wyjaśnia przedstawicielka PKO Leasing.Z pewnością w momencie problemów ze spłatą rat leasingowych najważniejszy pozostaje kontakt klienta z firmą leasingową.– W przypadku, gdy pojawiają się pierwsze oznaki problemów, należy powiadomić finansującego i zwrócić się do niego o pomoc w tej kwestii. Pierwszym krokiem jest ustalenie, jaką kwotę klient jest w stanie spłacać co miesiąc. Po uzgodnieniach pomiędzy klientem a finansującym, możliwe jest obniżenie rat na przykład na okres 6 miesięcy przy jednoczesnym wydłużeniu umowy o 6 miesięcy – wyjaśnia Aleksandra Chrzanowska.Rozwiązanie to - z jednej strony - pomaga klientom przetrwać trudny okres, a z drugiej strony - nadal dysponować przedmiotem leasingu. Jednocześnie klient nie naraża się na opóźnienia w spłacie rat i na ewentualne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach.– Jeśli spadek dochodów klienta okaże się trwały, możliwa jest również całkowita zmiana harmonogramu i obniżenie wszystkich pozostałych do spłaty rat oraz wydłużenie okresu umowy. Powyższe rozwiązania są możliwe do zastosowania, gdy klient ma dochody, z których jest w stanie regulować miesięczne opłaty – dodaje Aleksandra Chrzanowska.Jak wskazuje Andrzej Sugajski, co do zasady umowa leasingu jest zawierana na czas oznaczony - bez możliwości jej wypowiedzenia przed terminem zakończenia. Nie oznacza to jednak, że korzystający z niej przedsiębiorca nie ma możliwości „wycofania się” z umowy przed tym terminem.– Ważne jednak, czy przedsiębiorca chciałby wykupić użytkowany przedmiot, czy po prostu pozbyć się problemu. W każdym przypadku potrzebna będzie zgoda finansującego. W pierwszym przypadku zgoda będzie dotyczyć skrócenia okresu umowy leasingu, w drugim - przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na kolejnego korzystającego, czyli tzw. cesji – wyjaśnia dyrektor generalny ZPL.W przypadku skrócenia okresu umowy leasingu - w zależności od czasu, jaki upłynął od zawarcia umowy leasingu różna będzie wartość, po jakiej korzystający będzie mógł wykupić przedmiot leasingu.Kiedy zas mamy do czynienia z cesja, następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z dotychczasowego na kolejnego korzystającego. Takie uprawnienie funkcjonuje w przepisach podatkowych w stosunku do umów leasingu zawartych począwszy od 2013 roku; a zatem - biorąc pod uwagę średni okres trwania umów leasingu - obejmuje praktycznie znakomitą większość obecnych dziś na polskim rynku umów.– Przeprowadzenie cesji jest możliwe, jeśli tej czynności nie towarzyszą inne zmiany w umowie - poza zmianą samego korzystającego. Najczęściej nowy, przyszły korzystający wypłaca dotychczasowemu korzystającemu wynagrodzenie zwyczajowo nazywane odstępnym - z uwagi na fakt, iż w wielu przypadkach wartość kapitału pozostającego do spłaty w przejmowanej umowie jest niższa od wartości rynkowej przedmiotu leasingu. Co do zasady cesja nie rodzi skutków podatkowych, a zatem nie wpływa negatywnie na uzyskane dotychczas korzyści podatkowe przez przedsiębiorcę – podkreśla Andrzej Sugajski.