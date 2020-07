Leasing podsumowuje pandemię i przewiduje recesję

W pierwszej połowie 2020 roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 29,8 mld zł, co oznacza spadek o 24 proc. rok do roku. Pozytywna wiadomość płynąca od leasingodawców mówi o dodatnim wyniku całego aktywnego portfela branży na koniec czerwca 2020r. ( +0,6 proc w ujęciu rocznym).

Jeszcze gorsza była sytuacja w przypadku pojazdów ciężkich. W dwóch pierwszych kwartałach br. sektor transportu ciężkiego zanotował spadki wynoszące odpowiednio 40,5 proc. rok do roku za pierwszy i 57,6 proc. za drugi kwartał. Stopniowa poprawa dynamik nastąpiła w trakcie drugiego kwartału: od spadku o 70,3 proc. w kwietniu, do 58,4 proc. w maju oraz 43,7 proc. w czerwcu. Pierwsze półrocze zakończyło się spadkami w tym segmencie rynku na poziomie 49,2 proc. w ujęciu rocznym.Szacunki ZPL pokazują też, że odbiorcami usług branży leasingowej są głównie mikro- i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 mln zł, którzy stanowią 72,4 proc. w strukturze klientów firm leasingowych. Największą (53,9 proc.) i zarazem rosnącą grupą klientów są mikrofirmy.Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w trzecim kwartale br., ankietowane firmy oczekują pewnego spadku zatrudnienia. Firmy dostrzegają również nieznaczne pogorszenie jakości portfela oraz spodziewają się istotnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej w drugiej połowie 2020 roku (przede wszystkim za sprawą bardzo wyraźnego wzrostu liczby wpływających wniosków leasingowych w trzecim kwartale 2020 r.). W zakresie nowej produkcji, firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla większości badanych grup środków trwałych.Najwyższe wzrosty finansowania oczekiwane są w sektorze maszyn i IT. Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich. Na niewielkim plusie pozostaje również prognoza dla pojazdów ciężkich. Natomiast negatywne perspektywy dla dalszego rozwoju prognozowane są dla finansowania nieruchomości.Pandemia oraz związane z nią zamknięcie gospodarki przełożą się na bardzo istotne wyhamowanie tempa rozwoju rynku w 2020 roku. Branża leasingowa spodziewa się utrzymania ujemnej dynamiki rynku w drugiej połowie roku. Aktualnie prognozowana dynamika rynku jest wyższa niż wskazywały wyniki uzyskane za pierwsze cztery miesiące 2020r.Sytuację diametralnie zmieniło szybkie wdrożenie Tarczy Finansowej dla przedsiębiorców (75 mld subwencji dla mikro, małych i średnich firm, w znacznie mierze bezzwrotnych). Prognoza rynku leasingu na 2020 ( minus 19,3 proc.) jest ostatecznie powyżej rekordowych spadków odnotowanych w 2009 roku podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego (wówczas dynamika wyniosła minus 30,2 proc.).- W 2020 roku zakończy się seria 28 lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego (lata 1992-2019). Polska gospodarka w 2020 rok weszła z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, z bardzo niskim bezrobociem. Polska ma zdywersyfikowaną i konkurencyjną gospodarkę, z dużym udziałem przemysłu w tworzeniu PKB (21,9 proc. PKB w 2019), z niskim udziałem najbardziej zagrożonych branż oraz z relatywnie niskim udziałem eksportu towarów w tworzeniu PKB. Rząd uruchomił bezprecedensowy program pomocowy. Ale to wszystko nie wystarczy, aby uniknąć recesji. Zakładamy, że dynamika PKB w całym 2020 roku wyniesie minus 3,6 proc. - stwierdził Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku w Związku Polskiego Leasingu.