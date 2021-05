Łeba: Gliński: Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego będzie obiektem unikatowym w skali kraju (aktualizacja)

Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, nowy oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, będzie obiektem unikatowym w skali naszego kraju - powiedział we wtorek w Łebie wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

We wtorek w Łebie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. W uroczystości uczestniczył m.in. wicepremier Piotr Gliński.

"Dziś jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Właśnie w tym dniu uczestniczymy w wydarzeniu o nadzwyczajnym znaczeniu dla polskiej kultury, narodowego dziedzictwa, polskiej historii i polskiej nauki. Dokonujemy dzisiaj bowiem uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które będzie obiektem unikatowym w skali naszego kraju. Nie tylko usytuowanie jest niesamowicie atrakcyjne, wyjątkowe, ale i to muzeum, ta instytucja, jest czymś nowym" - powiedział Gliński.

Zapowiedział, że będzie to "obiekt, który łączy funkcje naukowe, kulturalne, poznawcze i edukacyjne". "Nowoczesne muzea są takie wielofunkcyjne, szalenie atrakcyjne dla publiczności. To będzie obiekt otwarty zarówno na potrzeby mieszkańców Łeby, regionu, Pomorza, jak i całej Polski, a przecież także coraz liczniej pojawiających się turystów zagranicznych" - podkreślił.

"Warto zauważyć, że ta budowa, tego pięknego muzeum, wpisuje się doskonale w realizowane obecnie nasze dzieło budowy, przebudowy, przekształcania ponad 100, dzisiaj obliczyłem, że ok. 120 różnych instytucji muzealnych w Polsce. Od kilku dni wiemy, że to dzieło jest dynamizowane, ponieważ ta sieć muzealna znalazła się także w Polskim Ładzie. Można powiedzieć, że na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski tworzymy ponad 100 nowoczesnych miejsc pamięci, edukacji, dotyczących naszej wielowymiarowej historii. To są wielkie przedsięwzięcia" - zwrócił uwagę minister kultury.

Wskazał, że "głównym założeniem ekspozycji znajdującej się w nowym Muzeum w Łebie będzie chronologiczno-tematyczne przedstawienie wszystkich aspektów archeologicznych badań podwodnych prowadzonych na przestrzeni lat przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku". "Narracja wystawy zabierze nas w wyjątkową podróż przez pięć średniowiecznych stuleci historii bałtyckiej żeglugi - od X do XV wieku" - dodał.

Minister kultury ocenił, że "Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie będzie obiektem architektonicznym, który niewątpliwie stanie się ikoną miasta i regionu".

Przypomniał, że "tworzone Muzeum będzie dziesiątym odziałem prężnie działającego i nieustannie rozwijającego się Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - instytucji, która w ubiegłym roku obchodziła zacny jubileusz 60-lecia istnienia, i która niewątpliwie zajmuje wyjątkowe miejsce na muzealnej mapie nie tylko Pomorza, ale także całego kraju".

Przekazał także wyrazy wdzięczności dla wszystkich zaangażowanych w realizację i powodzenie tego przedsięwzięcia. "Dzięki państwa zaangażowaniu inwestycja warta około 40 mln zł - finansowana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, choć ze względu na warunki epidemiczne i obostrzenia sanitarne wmurowanie kamienia węgielnego odbywa się dopiero dzisiaj - już na zaawansowanym etapie budowy" - powiedział.

"Jestem przekonany, że nowy - ulokowany w Łebie - oddział Narodowego Muzeum Morskiego będzie odgrywać kluczową rolę w zachowaniu polskiego dziedzictwa związanego z Morzem Bałtyckim i będzie ważny dla przyszłych pokoleń" - podsumował wicepremier Gliński.

Rzecznik rządu Piotr Müller, którego list został odczytany podczas uroczystości, zaznaczył w nim, że powstający w Łebie obiekt będzie miał szczególne znaczenia dla całego Pomorza. "Skutecznie przyczyni się nie tylko do zachowania, ale popularyzacji naszej morskiej regionalnej i narodowej spuścizny" - napisał Müller.

Zaznaczył, że jest przekonany, iż budowa muzeum, jest właściwym kierunkiem promocji osiągnięć i dumnej tradycji. "To inspirujące miejsce z pewnością będzie służyło lokalnej społeczności, wzmocni atrakcyjność turystyczną Łeby i regionu, ale też okaże się ważnym punktem na muzealnej mapie Pomorza i Polski" - ocenił rzecznik rządu.

Natomiast Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał podkreślił, że w Łebie prezentowane będą "najważniejsze, gromadzone przez dziesięciolecia, eksponaty ukazujące morską historię Polski". Zaznaczył, że to z Łeby pochodzi część tych eksponatów.

W jego ocenie realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez życzliwości i wsparcia wicepremiera prof. Piotr Glińskiego i rządu RP. "Nie tylko bowiem udało się w 2020 r. rozpocząć budowę, ale niedawno otrzymaliśmy tez promesę na kolejne dwa lata, która zapewni sprawny proces inwestycyjny aż do ukończenia tej wspanialej budowli" - zaznaczył dr Domżał.

Czterokondygnacyjny obiekt powstaje na powierzchni 3 tys. mkw. w pobliżu ujścia rzeki Łeby do Bałtyku. Budowa pierwszego etapu inwestycji, czyli stanu surowego otwartego, rozpoczęła się w październiku 2020 r. i ma się zakończyć w połowie bieżącego roku. Realizuje ją konsorcjum Poleko-Budomex.

Architektura nowo powstającego budynku będzie nawiązywać do morza, piaszczystego wybrzeża i wypełnionych wiatrem żagli. Obiekt ma podkreślać swój nautologiczny charakter, jak i w harmonijny sposób współtworzyć krajobraz miasta. Projekt zakłada również zastosowanie przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, w celu zminimalizowania zapotrzebowania obiektu na tradycyjną energię.

Wicepremier Gliński podczas swojej wizyty na Pomorzu, odwiedził "Hallerówkę" we Władysławowie, był w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, gościł również w Muzeum Piaśnickim w Wejherowie. W Łebie odwiedzić ma jeszcze Uniwersytet Ludowy Stella Maris.

