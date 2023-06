Polska Grupa Górnicza wytwarza własną wodę pitną z kopalni

Zmineralizowana woda pitna wytwarzana jest przez Polską Grupę Górniczą (PGG) z podziemnych wyrobisk kopalni Ziemowit w Lędzinach. Woda wykorzystywana jest w celach spożywczych, socjalno-bytowych i technicznych.

Przedstawiciele PGG zaprezentowali wodę z kopalni Ziemowit podczas czwartkowego briefingu prasowego w Lędzinach.

Woda "KWK Piast-Ziemowit AQUA CO@L" czerpana jest z pompowni, która znajduje się na głębokości ponad 400 m pod ziemią. Spływa ona z północnego obszaru górniczego kopalni "Ziemowit" - z rejonów zlikwidowanych wcześniej szybów "Piast II" i "Hołdunów".

"Udaje się tą wodę ujmować, oczyszczać przez stację uzdatniania wody i korzystać z dobrodziejstwa, które daje nam natura. (...) To jest coś cennego. Woda ma także dużo pozytywnych minerałów" - powiedział wiceprezes ds. produkcji PGG Rajmund Horst.

Woda kopalniana zawiera m.in. magnez, sód, wapń, wodorowęglany, chlorki i siarczany, a całkowita zawartość składników mineralnych wynosi ok. 800 miligramów na decymetr sześcienny.

PGG wykorzystuje wodę nie tylko do celów spożywczych, ale także do celów socjalno-bytowych i technicznych. Ruch Ziemowit dostarcza kranową wodę do 13 proc. mieszkańców Lędzin. "200 tys. metrów sześciennych w skali roku wody jest kierowana do mieszkańców Lędzin" - zaznaczył wiceprezes.

"Łaźnie górnicze są zaopatrywane właśnie z tej wody. Wykorzystywane do mycia, do celów sanitarnych, do picia. Są przygotowane punkty poboru wody, z których górnicy mogą korzystać, napełniać swoje pojemniki przed zjazdem na dół, po wjeździe. Woda jest przez całą dobę dostępna" - dodał Horst.

Zasoby słodkiej wody wykorzystywane są także do rezerwowego zasilania systemu przeciwpożarowego w podziemiach kopalni. "Uwzględnia się także konieczność stosowania chłodzenia w silnikach i wykorzystywania w różnego rodzaju urządzeniach na dole. To są bardzo duże ilości wody. Udaje się te wszystkie potrzeby zaspokoić wodą własną" - podkreślił wiceprezes.

PGG wykorzystuje także wodę mocno zasoloną - jest to ok. 40 proc dopływu wody - która jest odprowadzana z wykorzystaniem zbiornika retencyjno-dozującego, znajdującego się w byłej kopalni Czeczott w miejscowości Wola. "Wykorzystujemy poziom wód w rzece Wiśle do kontrolowanego zrzutu. Im większy poziom wody, im większy przepływ, staramy się oddawać tą wodę, którą gromadzimy w zbiorniku, a im poziom wody w okresach letnich jest mniejszy to gromadzimy ją w zbiornikach. W ten sposób następuje koordynowane odprowadzenie wody do rzeki" - powiedział Horst.

Wiceprezes PGG zaznaczył, że kopalnie węgla na Śląsku są w małym stopniu, albo nawet w ogóle nie są, odpowiedzialne za zeszłoroczną katastrofę ekologiczną na Odrze. "Przykładem tego jest właśnie Wisła, ponieważ przynajmniej połowa tej wody zrzucana jest z kopalń do rzeki Wisły i to mocno zmineralizowanej. Na rzece Wiśle żadna tragedia nie wystąpiła i nie stwierdzono zakwitu alg czy innych niepokojących zdarzeń" - podkreślił wiceprezes.

"Woda to życie" - zaznaczył wiceprezes Horst.

Polska Grupa Górnicza jest największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie, jak również największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Spółka celowa została utworzona 16 stycznia 2015 r.