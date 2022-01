Legislacja: Od 1 stycznia będzie obowiązywać ustawa mająca ograniczyć ilość odpadów na składowiskach

Od 1 stycznia będą obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o odpadach; wdraża ona do polskiego prawa regulacje unijne mające na celu m.in. zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach.

Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie Unii do 2035 r. zobowiązane są do osiągnięcia 65-proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Wchodzące 1 stycznia przepisy noweli ustawy o odpadach zmieniają m.in. definicję bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych. Dodają również kolejne definicje dot. odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk. Przepisy dot. odpadów budowlanych i rozbiórkowych mają zacząć obowiązywać za rok. Będą one także wyłączone z definicji odpadów komunalnych.

Nowelizacja określa też w załączniku rodzaje zachęt do przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami, ograniczania ich powstawania. Wskazuje się w nich m.in. systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do różnych rodzajów odpadów; systemy zwrotu kaucji i inne środki zachęcające do wydajnego zbierania zużytych produktów i materiałów; zachęty podatkowe do nieodpłatnego oddawania produktów, zwłaszcza żywności; wspieranie badań i innowacji dotyczących zaawansowanych technologii recyklingu i regeneracji produktów itd.

Nowe przepisy wprowadzają też wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu. Wyznaczają ponadto do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych - w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań. W 2030 r. ten współczynnik ma wynieść łącznie 70 proc. Przykładowo dla opakowań z tworzyw sztucznych będzie to 55 proc.; dla aluminium - 60 proc.; dla opakowań z metali żelaznych - 80 proc.; z papieru i tektury - 85 proc.

Nowela wprowadza również zakaz przekazywania na składowiska odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu - z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.

Nowe przepisy przewidują również, że od 2035 r. na składowiskach będzie można przetrzymywać nie więcej niż 10 proc. odpadów komunalnych. Na lata 2025-2029 ten współczynnik został określony na maksymalnie 30 proc., a w latach 2030-2034 - na 20 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl