Legislacja: W 2022 r. uszczelnienie zakazu handlu w niedzielę

W lutym 2022 r. zostanie uszczelniony zakaz handlu w niedziele; ograniczone będzie otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów pod pretekstem prowadzenia przez nie usług pocztowych. Natomiast od stycznia rolnicy będą mogli skorzystać z ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty.

1 lutego 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zmiana zakłada uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe.

Zgodnie z ustawą funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi a nie handlem detalicznym. Przychody z działalności pocztowej będą musiały przekroczyć 40 proc. przychodów danej placówki.

Nowela wprowadza określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Przewidziano także katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Od 1 stycznia będą obowiązywać przepisy dotyczące ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Regulacje te mają zachęcić rolników do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw rolnych. Rolnicy mają być zwolnieni od opłaty targowej.

