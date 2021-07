Legislacyjna machina ruszyła. Produkcja prawa wychodzi z lockdownu

W I półroczu 2021 roku uchwalono w Polsce 787 aktów prawnych najwyższej rangi, składających się z 8349 stron maszynopisu. Oznacza, to 26-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy uchwalono 6607 strony nowego prawa - wylicza firma audytorsko-doradcza Grant Thornton.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Widać wyraźnie, że pandemia w polskiej legislacji stopniowo schodzi na dalszy plan, a legislatorzy skupiają się w większym stopniu na regulowaniu innych, niepandemicznych obszarów, nadrabiając częściowo czas utracony w pandemii.- Przyspieszenie produkcji prawa oczywiście nas nie cieszy, ale trzeba mieć świadomość, że rok 2020 był pod względem produkcji prawa zupełnie wyjątkowy. Pandemia i wybory prezydenckie silnie ograniczyły aktywność legislacyjną polskich instytucji państwowych, zwłaszcza wiosną, więc porównywanie się z tym wyjątkowym rokiem może być mylące. Trudno się dziwić, że po tym silnym wyhamowaniu w 2021 roku przyszło przyspieszenie procesu legislacyjnego - komentuje Grzegorz Maślanko, radca prawny, partner w Grant Thornton.- Oczywiście, byłoby lepiej dla polskich przedsiębiorstw, gdyby trend ograniczania produkcji prawa widoczny od kilku lat był kontynuowany, ale pocieszające jest to, że M Produkcja prawa jest obecnie na poziomie zaledwie połowy wyniku z 2016 roku - dodaje.Grant Thornton podkreśla, że mimo spadku produkcji przepisów w ostatnich latach, nadal z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw i obywateli jest ona bardzo duża.- Jeśli ktoś chciałby przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, to w I półroczu 2021 r. miałby do przeczytania 68 strony każdego dnia roboczego, więc musiałby poświęcić na to średnio co najmniej 1 godzinę i 16 minut (przy konserwatywnym założeniu, że na jedną stronę potrzeba średnio 2 minut) - wyliczają autorzy raportu i dodają, że to byłby jednak nadal zaledwie wstęp do pełnego zrozumienia wchodzących w życie zmian – zdecydowana większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to nowelizacje starych funkcjonujących aktów prawnych, a więc zawierają jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. Aby poznać ich sens, należy odnieść je do tekstów źródłowych, a to oznaczałoby konieczność analizy wielokrotnie większej liczby stron przepisów prawa.