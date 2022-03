Lekarze z PPOZ: Podział dodatkowych 9 mld zł na leczenie niesprawiedliwy

Podział dodatkowych 9 mld zł na leczenie w Polsce jest niesprawiedliwy. Najwięcej środków otrzymają szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Podstawowa opieka zdrowotna otrzyma nieco ponad 400 tys. zł - zaznaczyli w komunikacie prasowym w poniedziałek lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował uchwałę Rady NFZ z pozytywną opinią o projekcie zmiany tegorocznego planu finansowego funduszu. Korekta - jak zaznaczyli lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia - jest znaczna, bo zwiększa wydatki na leczenie o ponad 9,1 mld zł, czyli o blisko 13 proc. Ich zdaniem podział tych środków jest niesprawiedliwy, bo - zgodnie z nowym planem finansowym - najwięcej pieniędzy dostaną szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna - odpowiednio ponad 5 mld zł i ponad 2 mld zł.

"Tymczasem potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej oszacowano tylko na nieco ponad 400 tys. zł. Nie zgadzamy się na tak rażącą niesprawiedliwość. Dysproporcje są skandaliczne" - zaznaczyła prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

"Pozostałe ogniwa polskiego systemu zdrowia mogą liczyć na najwyżej kilkaset milionów. Wśród nich jest również podstawowa opieka zdrowotna. W naszym przypadku przewidziano zwiększenie o 436,6 mln zł, czyli zaledwie o około 5 proc., a powinno stanowić ponad 13 proc." - dodała.

Prezes PPOZ podkreśliła, że to powiększa niedofinansowanie POZ i jest to kolejny spadek ogólnych nakładów na medycynę rodzinną/podstawową opiekę zdrowotną.

"Dla podstawowej opieki zdrowotnej jest to kolejny cios i dowód na to, jak źle traktowana jest przez decydentów. Wymagania rosną, nakładane są kolejne zadania, którym ze względów kadrowych i wiekowych nie zawsze jesteśmy w stanie podołać, ale mimo wszystko staramy się dla naszych pacjentów robić rzeczy wręcz niemożliwe (zastępować im szpitale i pomoc specjalistyczną). Dodatkowo nadal zapewniać opiekę pacjentom covidowym i uchodźcom. Niestety, wszystko to pozostaje niezauważone. Absolutnie nie zgadzamy się na tak rażącą niesprawiedliwość i traktowanie podstawowej opieki zdrowotnej jako +zła koniecznego+" - stwierdziła Bożena Janicka.

Nowelizacja planu finansowego zaproponowana przez kierownictwo NFZ wymaga jeszcze akceptacji sejmowej Komisji Zdrowia oraz zatwierdzenia przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia.

PPOZ zwróciło się do ministra zdrowia i prezesa NFZ z pismem, oceniając negatywnie podział dodatkowych środków na finansowanie świadczeń ochrony zdrowia w planie finansowym NFZ na 2022 rok, podkreślając, że przewidziane nakłady na podstawową opiekę zdrowotną (relatywnie niższe, niż na inne rodzaje świadczeń), nie odzwierciedlają istotnego zwiększenia zadań, jakie fundusz nałożył w ostatnim czasie na POZ "z tytułu chociażby pandemii czy konieczności obsłużenia coraz liczniej napływających do kraju uchodźców."

"Jeżeli decydenci będą nadal obniżać poziom nakładów na to, co jest fundamentem każdego systemu ochrony zdrowia, czyli na podstawową opiekę zdrowotną, świadczeniodawcy PPOZ podejmą adekwatne dla poziomu obniżania tych nakładów kroki" - zapowiedzieli w piśmie lekarze PPOZ.

