Lekki spadek zysku Famuru

Zysk netto Famuru wyniósł 36 mln zł wobec 39 mln zł rok wcześniej poinformowała spółka w raporcie.

Spadek przychodów w segmencie maszyn górniczych został zrekompensowany przez większe przychody z segmentu fotowoltaiki.

Na koniec marca portfel zamówień Famuru wyniósł 592 mln zł.

Famur w pierwszych trzech miesiącach roku zanotował przychody w wysokości 274 mln zl – takie same jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. - W segmencie maszyn górniczych przychody (z wyłączeniem rozliczeń między segmentami) spadły o 10 mln zł (tj.4 proc.) rok do roku. Z drugiej strony ten spadek został zniwelowany 10 mln zł sprzedaży segmentu fotowoltaiki (pierwszy pełen okres sprawozdawczy tego segmentu w wynikach Grupy) – tłumaczy Mirosław Bendzera, prezes Famuru w raporcie.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 54 mln zl wobec 44 mln zł rok wcześniej. Famur zanotował w pierwszym kwartale wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) w wysokości 95 mln zł wobec 91 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 36 mln zł wobec 39 mln zł rok wcześniej.

- Pomimo tych niesprzyjających czynników pierwszy kwartał zamykamy z solidnymi wynikami finansowymi – podsumowuje pierwszy kwartał Mirosław Bendzera.

- Pierwszy kwartał 2022 roku rozpoczęliśmy dość optymistycznie - restrykcje związane z COVID-19 były stopniowo znoszone w kolejnych krajach, a nasz portfel zamówień zaczął się stopniowo odbudowywać. Zakończyliśmy go jednak znajdując się w zupełnie nowej, globalnej rzeczywistość gospodarczo-politycznej związanej z wojną w Ukrainie, powrotem pandemii w Chinach i wprowadzanych w związku z tym blokad oraz z ryzykiem spowolnienia aktywności ekonomicznej przy jednoczesnej eskalacji wzrostu cen – podkreślił prezes Famuru.

- W następstwie tragicznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu do odwołania ofertowania na nowe maszyny i urządzenia górnicze na terenie Federacji Rosyjskiej – podkreślił prezes, dodając, że na początku kwietnia Famur zawarł porozumienie w sprawie odstąpienia od realizacji szeregu umów na dostawy sprzętu do Rosji o łącznej wartości 130 mln zł. -Wynikający z ich rozwiązania poziom kosztów do pokrycia przez grupę Famur nie ma istotnej wartości - zaznaczył.

Famur poinformował również, że w pierwszym kwartale pozyskał ok. 152 mln zł nowych zamówień z kraju i zagranicy, a łączny portfel zamówień (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na 31 marca 2022 roku wyniósł ok. 592 mln zł.

Spółka poinformowała również, że w segmencie fotowoltaiki kontynuowała budowę farm solarnych o mocy 134MW. Na koniec marca 2022 r. Famur osiągnął prawie 1,9 GW szacunkowej łącznej mocy projektów na różnym etapie rozwoju w portfelu – w tym ok. 309 MW z wygraną aukcją 2019, 2020 i 2021.

