Lekkie spadki na Wall Street po wypowiedzi prezesa Fed

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami. Inwestorzy analizują dalszy możliwy rozwój wypadków po rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainie, ale zaniepokoiły ich też słowa prezesa Fed, że inflacja w USA jest zbyt wysoka, co może oznaczać szybsze podwyżki stóp procentowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 202 punkty, czyli 0,58 proc. i wyniósł 34.754,93 pkt. Indeks przerwał tym samym serię pięciu wzrostowych sesji z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,04 proc. i wyniósł 4.461,18 pkt.

Nasdaq Composite spadł 0,40 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.838,46 pkt.

"Wzrosty z zeszłego tygodnia były imponujące i rozpoczęły odbudowę utraconych pozycji na giełdach, ale to jeszcze nie znaczy, że wychodzimy z trudnego czasu. Rynek nadal znajduje się w trybie korekty i jest niezwykle wrażliwy na napływające wiadomości" - powiedział Scott Fullman, główny strateg w Revere Securities.

W zeszłym tygodniu S&P 500 zyskał 6,1 proc., DJI 5,5 proc., a Nasdaq Comp. 8,1 proc.

"Rajdy na rynku niedźwiedzi są najbardziej zdradzieckie. Zwyżka akcji w ciągu ostatniego tygodnia była jedną z najostrzejszych w historii. Chociaż akcje jeszcze mogą nieco wzrosnąć, to nadal jest to rynek bessy i wykorzystalibyśmy tę siłę, aby pozycjonować się bardziej defensywnie" - powiedział Michael Wilson, analityk Morgana Stanleya.

Zdecydowane podwyżki stóp proc. są możliwe, jeśli Fed uzna to za konieczne - powiedział w poniedziałek prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell w czasie przemówienia podczas konferencji National Association for Business Economics.

Zdaniem Powella inflacja w Stanach Zjednoczonych jest zbyt wysoka. "Jeśli dojdziemy do wniosku, że właściwe jest bardziej agresywne działanie przez podniesienie stopy funduszy federalnych o więcej niż 25 punktów bazowych na najbliższym spotkaniu lub spotkaniach, zrobimy to" - powiedział Powell. "A jeśli ustalimy, że musimy zaostrzyć politykę monetarną powyżej neutralnej stopy proc., przyjmując bardziej restrykcyjną postawę, zrobimy to również" - dodał. Powell powtórzył, że rosyjska inwazja w Ukrainie nasila presję inflacyjną.

Ze spółek podczas poniedziałkowej sesji na Wall Street w górę szły spółki paliwowe wraz ze wzrostem cen ropy - Occidental Petroleum zyskał 10 proc., a Exxon Mobil o 3,5 proc.

Meta spadła o 3 proc. Rosyjski sąd nakazał koncernowi Meta natychmiastowe zaprzestanie działalności Facebooka i Instagrama w Rosji, powołując się na "działalność ekstremistyczną" podmiotów.

Akcje Boeinga szły w dół o 4,5 proc. po tym, jak Boeing 737 linii China Eastern Airlines lecący z Kunmingu do Kantonu rozbił się w regionie Kuangsi na południu Chin; na pokładzie było 123 pasażerów i dziewięcioro członów załogi - potwierdził w komunikacie chiński urząd ds. lotnictwa cywilnego CAAC.

Nielsen zniżkował 9 proc. po tym, jak spółka odrzuciła ofertę przejęcia za ponad 9 mld USD przez konsorcjum private equity.

Akcje Anaplan szły w górę o 28 proc. Spółka ma zostać przejęta przez fundusz private equity Thoma Bravo za 10,7 mld USD czyli 66 USD za akcję.

Alleghany rósł o 20 proc. po tym, jak Berkshire Hathaway zawarł umowę przejęcia spółki za za 11,6 mld USD.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 110,90 za baryłkę, po wzroście o 6 proc., majowe futures na Brent idą w górę o 6,4 proc. do 114,87 USD/b.

