Lekkie wzrosty głównych warszawskich indeksów

Druga połowa wtorkowej sesji na GPW przyniosła lekkie pogorszenie nastrojów po mocnej pierwszej godzinie handlu, ale główne indeksy jednak zakończyły dzień na plusach. Mocniej zachowywały się indeksy: WIG20 grupujący największe spółki oraz sWIG80, reprezentujący spółki o mniejszej kapitalizacji.

Wtorkowa sesja rozpoczęła się z bardzo pozytywnym otwarciem na WIG20 blisko 1.830 pkt., ale optymizmu wystarczyło na niecałą godzinę. Później nastroje nieco opadły.

"Tematami ciążącymi dzisiaj na sesji było np. Dino Polska, spadające blisko 4 proc. Była też spora zmienność na akcjach CCC (spadek 4 proc.) oraz KGHM. Spośród blue chipów pozytywnie wyróżniały się natomiast LPP, Alior Bank i PKO BP" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Analityk zwraca uwagę, że dobremu sentymentowi na giełdzie sprzyja umocnienie się kursu złotego.

"USD kosztuje poniżej 3,75 PLN, więc być może dzisiejsze wzrosty to konsekwencja osłabienia dolara obserwowanego w lipcu. Trwa sezon publikacji wyników, w środę swoje raporty za drugi kwartał przedstawią PKO BP i Pekao. Mogą one ustawić sentyment co do banków i WIG20. To, jak spółki sobie poradziły z pandemią, może być istotnym czynnikiem, który będzie wpływał na notowania" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,39 proc. osiągając poziom 1.811,46 pkt., WIG zwyżkował o 0,30 proc. do 51.690,75 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,12 proc. do 3.632,80 pkt. sWIG80 zyskał 0,41 proc. do 14.932,87 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1.16 mln zł.

Wśród indeksów sektorowych notowanych na GPW, korektę po dwóch rosnących sesjach miał WIG-leki, który spadł o 2,96 proc. Pod kreską dzień zakończyły też WIG-Górnictwo, WIG-Chemia, WIG-Budownictwo, WIG-Media, WIG-Spożywczy oraz WIG-Games.

W indeksie blue chipów rosły akcje banków, w tym walory Alior Banku o 2,7 proc. i Pekao 2,5 proc.

"Banki w lipcu zachowywały się relatywnie słabiej, bo zbliżyły się w niektórych przypadkach do swoich minimów z tąpnięcia z 5 marca. Dzisiaj widać było próbę odreagowania, co może być efektem poprawy sentymentu do banków europejskich" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Zwyżkował LPP o 2,7 proc. Firma działająca w branży modowej podała szacunkowe wyniki - grupa w II kw. roku obrotowego 2020/2021 odnotowała stratę operacyjną na poziomie 40 mln zł wobec 186 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej. Drugi kwartał roku obrotowego LPP obejmuje okres od maja do lipca włącznie. Przychody grupy spadły w tym czasie rdr o 10 proc. do 2,1 mld zł.

Jak podali analitycy DM BDM w porannym raporcie, szacunkowe dane LPP zostały odebrane jako lekko optymistycznie i pozytywnie ocenili m.in. relatywnie mały spadek marży brutto, co ich zdaniem, sugeruje poprawę rentowności e-commerce.

Na plusie, w górę o 2,37 proc., znalazły się notowania PGE. Zarząd grupy podjął decyzję o sprzedaży spółki PGE Paliwa. Trwają negocjacje z zainteresowanymi podmiotami. W komunikacie podano, że decyzja ta ma na celu uproszczenie struktury i procesów operacyjnych grupy PGE, a także jest spójna z oczekiwaniami Ministerstwa Aktywów Państwowych wobec spółek sektora energetycznego z udziałem Skarbu Państwa.

Mocno spadał kurs poniedziałkowego lidera wzrostów - Dino Polska zniżkował o 4,5 proc. Pod kreską były także JSW i CCC - obie spółki traciły odpowiednio 3 i 4 proc.

Rósł Amrest o 3 proc. Kurs tej spółki odreagowuje trzy zniżkowe sesje z rzędu, podczas których spółka potaniała o 13 proc.

Po lekkim poniedziałkowym osłabieniu kurs DataWalk powrócił do kilkunastoprocentowych wzrostów i na koniec dnia zyskał 14,8 proc. do 233 zł. Kurs jest na swoich historycznych maksimach, a przy takim poziomie notowań kapitalizacja spółki przekracza wartość 1 mld zł.

Dobrą sesję zanotował Auto Partner, a jego akcje na koniec dnia podrożały o 9,85 proc. Przedstawiciel sektora automotive podał szacunkowe dane finansowe - m.in. zysk netto grupy w I połowie 2020 roku wyniósł 44,6 mln zł, co oznacza wzrost 54,2 proc. rdr.

Analitycy Santander BM oceniają, że bardzo mocne wstępne wyniki Auto Partner to efekt szybkiego odbicia sprzedaży w maju i czerwcu oraz ścięcia kosztów w kwietniu.

"Uważamy, że nasza prognoza wskazująca na zysk netto 83 mln zł w 2020 roku jest w pełni osiągalna. Spółka powinna również osiągnąć zapowiadany poziom marży netto 5 proc." - napisali analitycy Santander BM w komentarzu do wyników.

Z dobrych wyników kwartalnych Auto Partner skorzystał też jego konkurent. Akcje Inter Cars podrożały na zamknięciu 3,3 proc.

Mocno zniżkowały notowania jednego z liderów ostatniej fali wzrostowej, firmy brokerskiej XTB. Na koniec dnia spółka zanotowała spadek o 5,1 proc. Spadkom towarzyszyły wysokie obroty w wysokości 70 mln zł.

Spadał też inny ostatnio ulubieniec inwestorów, czyli Biomed Lublin. Jego notowania na koniec handlu straciły 4,3 proc., a obroty należały do największych na rynku i sięgnęły 121 mln zł.

"Spółki, które były beneficjentami lub są postrzegane jako beneficjenci koronawirusa, złapały zadyszkę. Przykładami są XTB, Mercator czy Biomed Lublin. Wraz ze spływaniem wyników tych spółek rynek pewnie znajdzie poziom równowagi i też ocena perspektyw takich spółek nada kierunek ich notowaniom" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.